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Шавкат Мирзиёев: Я уверен, что Карабах очень скоро превратится в процветающий край

Шавкат Мирзиёев: Я уверен, что Карабах очень скоро превратится в процветающий край Я уверен, что Карабах очень скоро превратится в процветающий край.
Карабах
9 ноября 2023 г. 20:12
Шавкат Мирзиёев: Я уверен, что Карабах очень скоро превратится в процветающий край

Я уверен, что Карабах очень скоро превратится в процветающий край.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Ташкенте.

"Вы подняли флаг в Ханкенди, и мы видели, что это поставило точку на всех этих вопросах. Теперь уже сильный Азербайджан будет продвигаться вперед и достигнет тех успехов, которые многие годы ждали народ Азербайджана, близкие друзья Азербайджана, в том числе и узбекский народ, и Узбекистан, и руководство Узбекистана", - заявил Ш.Мирзиёев.

Узбекский лидер отметил: "Мы надеемся, что в будущем Карабах будет процветающей землей в Азербайджане, потому что Вы очень много делаете. Я – человек, который своими глазами видел в Шуше и Физули все, что делается. Я очень рад, что посетил. Я тоже буду говорить, что они сделали, что оставили после себя, и что Вы делаете благодаря тем усилиям, которые Вы прилагаете. Я желаю наилучших успехов как близкая страна. Мы тоже, как и азербайджанский народ, ждали, что все равно справедливость восторжествует и азербайджанский народ все же достигнет своей Победы".

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Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyev: "Əminəm ki, tezliklə Qarabağ çox inkişaf edən diyara çevriləcək"

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