Шаровский: Вся страна склоняет голову перед памятью отдавших жизнь за свободу Родины

"Наша армия изгнала с наших земель оккупантов"

Сегодня по распоряжению президента Азербайджана и главнокомандующего Ильхама Алиева в 12 часов дня вся страна почтила минутой молчания память павших в Карабахской войне.

Как сообщает Report, обэтом заявил председатель бакинской религиозной общины европейских евреев Александр Шаровский.

"Под руководством Ильхама Алиева наша армия изгнала с наших земель оккупантов. Вся страна склонила головы перед памятью наших детей, наших сыновей, которые отдали свои жизни за свободу нашей родины.

В этот день хочу поклониться вместе с нашими семяьми, братьями-евреями перед памятью наших солдат, которые отдали свои жизни за свободу нашей земли", - заявил А. Шаровский.

Минобороны объявило, что 2 783 военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами в Отечественной войне.

Президент Ильхам Алиев пописал распоряжение об объявлении в Азербайджане минуты молчания в 12.00 4 декабря 2020 в целях почитания памяти шехидов Отечественной войны.