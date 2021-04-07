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Шаровский: То, что армянские фашисты сделали с нашей землей, - это кошмар

Шаровский: То, что армянские фашисты сделали с нашей землей, - это кошмар "От цветущего города Агдама ничего не осталось"
Карабах
7 апреля 2021 г. 14:56
Шаровский: То, что армянские фашисты сделали с нашей землей, - это кошмар
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"Та великая победа, которую в ходе 44-дневной войны одержал наш народ, наша армия под руководством выдающегося Президента и Верховного главнокомандующего вселила в нас уверенность в завтрашнем дне. Мы сейчас народ-победитель".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский журналистам в Агдаме.

По его словам, эта победа дала возможность главам религиозных конфессий и религиозным деятелям Азербайджана посетить Агдам, и он поделился своими впечатлениями от увиденного: "Когда я увидел то, что увидел, я подумал, что это апокалипсис, что это все мне снится. Вдоль дороги через каждые 20 метров стоят саперы и вынимают из нашей священной земли мины. От цветущего города Агдама ничего не осталось.

Честно говоря, в начале поездки у нас были улыбки на лицах, но сейчас не может быть этой улыбки То, что армянские фашисты сделали с нашей землей, - это кошмар".

При этом А. Шаровский выразил уверенность, что Азербайджан сможет полностью восстановить освобожденные земли: "Уверен, если наша страна и наш президент могли выиграть Отечественную войну, то сможем отстроить наши дома, школы, больницы. Единственное что нельзя исправить - это боль в душах людей, кто потерял своих родных и близких. Я проклинаю тех людей, кто изуродовал нашу землю, их и их род".

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Версия на азербайджанском языке Aleksandr Şarovski: "Gözəl diyarımızı viran qoyanları da, onların nəsil-nəcabətini də lənətləyirəm"
Версия на английском языке Sharovsky: What Armenian fascists have done with our land is nightmare

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