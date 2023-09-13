Шарль Мишель: Открытие маршрута Агдам-Ханкенди - это важный шаг

Открытие маршрута Агдам-Ханкенди - это важный шаг, который должен поспособствовать параллельному использованию Лачынской дороги.

Открытие маршрута Агдам-Ханкенди - это важный шаг, который должен поспособствовать параллельному использованию Лачынской дороги.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении президента Европейского Совета Шарля Мишеля.

"Мы отмечаем прохождение российской партии груза по маршруту Агдам-Аскеран. Это придаст импульс для возобновления регулярных поставок продовольствия местному населению", - говорится в заявлении.

Президент Евросовета также выразил надежду на более конкретные шаги, в том числе в налаживании диалога между Баку и проживающими в Карабахе армянами, усилиях по примирению и в целом армяно-азербайджанском мирном процессе.

В заявлении отмечается, что президент Евросовета продолжает поддерживать контакты с лидерами Азербайджана и Армении, он также общался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита G20 в Нью-Дели 10 сентября.