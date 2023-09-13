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Шарль Мишель: Открытие маршрута Агдам-Ханкенди - это важный шаг

Шарль Мишель: Открытие маршрута Агдам-Ханкенди - это важный шаг Открытие маршрута Агдам-Ханкенди - это важный шаг, который должен поспособствовать параллельному использованию Лачынской дороги.
Карабах
13 сентября 2023 г. 10:46
Шарль Мишель: Открытие маршрута Агдам-Ханкенди - это важный шаг

Открытие маршрута Агдам-Ханкенди - это важный шаг, который должен поспособствовать параллельному использованию Лачынской дороги.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении президента Европейского Совета Шарля Мишеля.

"Мы отмечаем прохождение российской партии груза по маршруту Агдам-Аскеран. Это придаст импульс для возобновления регулярных поставок продовольствия местному населению", - говорится в заявлении.

Президент Евросовета также выразил надежду на более конкретные шаги, в том числе в налаживании диалога между Баку и проживающими в Карабахе армянами, усилиях по примирению и в целом армяно-азербайджанском мирном процессе.

В заявлении отмечается, что президент Евросовета продолжает поддерживать контакты с лидерами Азербайджана и Армении, он также общался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита G20 в Нью-Дели 10 сентября.

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Версия на английском языке Charles Michel: Opening of Aghdam-Khankandi route - important step
Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: “Ağdam-Xankəndi marşrutunun açılması mühüm addımdır”

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