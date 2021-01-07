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Шахбаз Гулиев: Армяне сломали мне руку, повредили легкие

Шахбаз Гулиев: Армяне сломали мне руку, повредили легкие “Я очень рад, что смог вернуться в Азербайджан. Мы были взяты в заложники, когда посещали могилы своих предков. На мне не оставили живого места, разрушили легкие. Нам даже не давали спать по ночам, подложили под кровать устройство, звук которого не позвол
Карабах
7 января 2021 г. 15:33
Шахбаз Гулиев: Армяне сломали мне руку, повредили легкие
Шахбаз Гулиев

“Я очень рад, что смог вернуться в Азербайджан. Мы были взяты в заложники, когда посещали могилы своих предков. На мне не оставили живого места, разрушили легкие. Нам даже не давали спать по ночам, подложили под кровать устройство, звук которого не позволял уснуть".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции в Центре анализа международных отношений сказал освобожденный заложник Шахбаз Гулиев.

“Представители их т.н. "Национальной безопасности" ломали о наши спины дубинки. У меня на глазах членов Международного комитета Красного креста прогнали, чтобы они не смогли осмотреть мою руку – она была сломана. Требовали признать, что Дильгама подослало государство. После доставки меня в Шушу, тоже обращались плохо. Нас заперли там в камере", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Şahbaz Quliyev: "Ermənilər əlimi qırmışdılar, ciyərlərimi dağıtmışdılar"

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