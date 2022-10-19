Шафиев: Ракетные обстрелы Гянджи являются военными преступлениями против мирных жителей

Ракетные обстрелы Арменией Гянджи являются военными преступлениями против мирных жителей.

Ракетные обстрелы Арменией Гянджи являются военными преступлениями против мирных жителей.

Как передает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев заявил на семинаре "Военные преступления против Азербайджана".

Он напомнил, что 17 октября исполнилось два года с тех пор, как город Гянджа в очередной, пятый раз подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении во время Второй карабахской войны.

Тогда жилые дома в районе обстрела были полностью разрушены, жители остались под завалами. В результате обстрела погибло 15 человек, более 55 мирных жителей получили ранения.

Еще одним кровавым военным преступлением ВС Армении в отношении азербайджанского народа является геноцид в Ходжалы в 1992 году.

"Бывший президент Армении Серж Саргсян, который несет ответственность за эти зверства, говорил, что целью геноцида было напугать и создать панику среди населения. Тот же мотив мы видели и в злодеяниях, которые совершала Армения во второй Карабахской войне в отношении мирного населения Азербайджана",- заявил Шафиев.