Шафиев: На контролируемых российскими миротворцами территориях армяне совершают нападения на наши позиции

В случае невыполнения указанных положений процессы в регионе могут пойти по другому руслу

"Одно из важных положений трехстороннего заявления от 10 ноября все еще не выполнено. Так, согласно пункту 4, армянские вооруженные силы должны быть полностью выведены со всех оккупированных азербайджанских земель".

По сообщению Report, об этом говорится в статье председателя правления Центра анализа международных отношений Фарида Шафиева "Перспективы мира и войны между Арменией и Азербайджаном", опубликованной в авторитетном европейском журнале "Diplomatic World".

По мнению Фарида Шафиева, в случае невыполнения указанных положений процессы в регионе могут пойти по другому руслу.

Обращая внимание на пункт заявления о строительстве важных транспортных и коммуникационных линий, Ф.Шафиев отмечает, что Азербайджан разрешил транспортировку людей и грузов по Лачинскому коридору, связывающему Армению и армян Карабаха. Этот процесс происходит под контролем российских миротворцев. В свою очередь, Армения обещала обеспечить открытие сухопутной дороги между основной частью Азербайджана и Нахчываном через Мегри.

"Открытие транспортного сообщения создаст возможности для регионального сотрудничества", - пишет Ф.Шафиев, отмечая, что Армения ввиду своей оккупационной политики долгое время была изолирована от региональных проектов.

Обращая внимание на пункт 4 совместного заявления, Ф.Шафиев отмечает, что данный пункт, предусматривающий полный вывод армянских вооруженных сил со всех оккупированных земель Азербайджана, все еще не выполнен.

"На территориях, контролируемых российскими миротворцами, армянские вооруженные силы свободно передвигаются и организуют атаки на азербайджанские позиции", - подчеркивает Ф.Шафиев.