Шаффер: Международное сообщество допустило масштабное минирование территорий Азербайджана

Международное сообщество допустило заминированные Арменией территорий Азербайджана.

Международное сообщество допустило беспрецедентное минированные территорий Азербайджана со стороны Армении.

Как сообщает Report, об этом заявила профессор Naval postgraduate school (США) Бренды Шаффер на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевы в рамках международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», прошедшей 29 апреля в Университете АДА.

"В этом конфликте [Карабахской войне] применение [мин] было беспрецедентным, и делалось не только исключительно в военных зонах. Я думаю, что-то вроде просьбы о 10 днях по гуманитарным соображениям, прежде чем покинуть Кяльбаджар, а затем использование этого для установки тысяч дополнительных мин, минирование тел погибших солдат, чтобы убить забирающих их врачей и медсестер или их близких во время подготовки к погребению, является беспрецедентным в современную эпоху. И международное сообщество допустило такое поведение", - заявила профессор.

По ее словам, если и есть вопрос, который, по-видимому, является почти бесспорным в международной системе, так это использование мин. «Иногда в случае с террором вы можете увидеть различную интерпретацию: один говорит, что это освобождение, другой - что это террор. Но мы редко найдем кого-то , кто скажет, что использование мин является чем-то законным", - отметила она.

Выделяемые почти ежегодно конгрессом США значительные средства на разминирование в Карабахе, видимо использовалось не по назначению, а наоборот на минирование, сказала Б.Шаффер. И добавила, что ЕС предоставляет Армении 3 млрд долларов безо всяких предусловий, возможно, тоже говоря, можете использовать на разминирование.

По ее мнению, международное сообщество должно принять более жесткую позицию, чтобы предотвращать подобные действия, и предоставлять средства, для того чтобы очистить регион [Карабах], столь сильно загрязненный минами.