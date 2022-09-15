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Сестра шехида-офицера: Равиль говорил, что станет либо национальным героем, либо генералом

Сестра шехида-офицера: Равиль говорил, что станет либо национальным героем, либо генералом Равиль говорил, что он станет либо национальным героем, либо генералом. Ему нравилась военная профессия. Этим летом он занял первое место в подготовке коммандос. Он демонстрировал особую активность в военных учениях.
Карабах
15 сентября 2022 г. 02:24
Сестра шехида-офицера: Равиль говорил, что станет либо национальным героем, либо генералом

Равиль говорил, что он станет либо национальным героем, либо генералом. Ему нравилась военная профессия. Этим летом он занял первое место в подготовке коммандос. Он демонстрировал особую активность в военных учениях.

Как сообщает Report, об этом заявила сестра шехида Р.Гумбатова Севиндж Алиева.

Она отметила, что в этом году Р.Гумбатов занял первое место на учениях коммандос. «Несмотря на получение образования в совершенно другой области, военную профессию выбрал по своей воле и интересу. Он охотно служил в этой профессии.

С.Алиева отметила, что Р.Гумбатов участвовал в 44-дневной Отечественной войне: «В боях он проявил особую храбрость. Он оставался на передовой шестьдесят восемь дней. Он также принимал участие в недавней антитеррористической операции», - добавила сестра шехида.

Напомним, что шехид Р.Гумбатов похоронен на Второй Аллее почетного захоронения. Отметим, что Р.Гумбатов родом из села Ярехмедли Джабраильского района. Он женат и имеет двоих малолетних детей. Лейтенанту-шехиду удалось увидеть своего второго ребенка всего два дня.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid zabitin bacısı: “Ravil deyirdi ki, ya Milli Qəhrəman, ya da general olacam”

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