О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сергей Марков: Армяне не собирались отдавать семь районов

Сергей Марков: Армяне не собирались отдавать семь районов "Что касается разрушений, то мы конечно ожидали были видеть все это, ну конечно чувство горечи, несправедливости, тем более древняя столица карабахского ханства подверглась таким разрушениям. Это конечно трагичное восприятие. В принципе мы были к этому го
Карабах
14 ноября 2021 г. 22:00
Сергей Марков: Армяне не собирались отдавать семь районов
Сергей Марков

"Что касается разрушений, то мы конечно ожидали были видеть все это, ну конечно чувство горечи, несправедливости, тем более древняя столица карабахского ханства подверглась таким разрушениям. Это конечно трагичное восприятие. В принципе мы были к этому готовы, поскольку аналогичное видели не так давно в Агдаме".

Об этом Report завил директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, все это виденное воспринимается как кладбище семей среди буйной зелени. "Там же в этих селах, домах на протяжении многих веков жили люди, которые 30 лет назад вынуждены были бежать перед страхом смерти, этнической чистки со стороны армянских боевиков", - сказал он.

"Также поразило огромное количество бетонных столбиков на которых колючие проволоки, заграждение. А ведь все было это подготовлено для военных действий со стороны армян. Вспомнились слова Сергея Лаврова (глава МИД России - ред.), который сказал мне лично, что когда ему азербайджанская сторона показала первые фото из этих мест, то мы поняли, что армяне не собирались отдавать эти семь районов", - отметил Марков.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом
Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом
14 ноября 2021 г. 10:00
ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка
ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка
13 ноября 2021 г. 18:06
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой
13 ноября 2021 г. 15:12
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
В результате армянского террора под Шушой ранены 3 азербайджанских военных, возбуждено уголовное дело
В результате армянского террора под Шушой ранены 3 азербайджанских военных, возбуждено уголовное дело
13 ноября 2021 г. 11:57
Возбуждено уголовное дело в отношении директора лицея, присвоившего 122 тыс. манатов
Возбуждено уголовное дело в отношении директора лицея, присвоившего 122 тыс. манатов
12 ноября 2021 г. 15:41
Президент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
11 ноября 2021 г. 20:18
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
11 ноября 2021 г. 01:19
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
10 ноября 2021 г. 17:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi