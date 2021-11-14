Сергей Марков: Армяне не собирались отдавать семь районов

"Что касается разрушений, то мы конечно ожидали были видеть все это, ну конечно чувство горечи, несправедливости, тем более древняя столица карабахского ханства подверглась таким разрушениям. Это конечно трагичное восприятие. В принципе мы были к этому го

"Что касается разрушений, то мы конечно ожидали были видеть все это, ну конечно чувство горечи, несправедливости, тем более древняя столица карабахского ханства подверглась таким разрушениям. Это конечно трагичное восприятие. В принципе мы были к этому готовы, поскольку аналогичное видели не так давно в Агдаме".

Об этом Report завил директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, все это виденное воспринимается как кладбище семей среди буйной зелени. "Там же в этих селах, домах на протяжении многих веков жили люди, которые 30 лет назад вынуждены были бежать перед страхом смерти, этнической чистки со стороны армянских боевиков", - сказал он.

"Также поразило огромное количество бетонных столбиков на которых колючие проволоки, заграждение. А ведь все было это подготовлено для военных действий со стороны армян. Вспомнились слова Сергея Лаврова (глава МИД России - ред.), который сказал мне лично, что когда ему азербайджанская сторона показала первые фото из этих мест, то мы поняли, что армяне не собирались отдавать эти семь районов", - отметил Марков.