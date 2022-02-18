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Сербский путешественник: Карабах обладает большим потенциалом для развития сельского хозяйства

Сербский путешественник: Карабах обладает большим потенциалом для развития сельского хозяйства Увиденные в Карабахе разрушения и последствия войны напомнили мне бывшую Югославию.
Карабах
18 февраля 2022 г. 19:41
Сербский путешественник: Карабах обладает большим потенциалом для развития сельского хозяйства

Увиденные в Карабахе разрушения и последствия войны напомнили мне бывшую Югославию.

Как сообщает Report , об этом cербский путешественник Джордже Радинович Капралович (Dorde Radinovic Kapralovic) заявил на пресс-конференции по итогам поездки на освобожденные территории Азербайджана.

При этом он подчеркнул большой потенциал освобожденых территорий для развития сельского хозяйства, в частности, для развития пчеловодства и производства меда.

Эти территории также очень богаты природными ресурсами, так что у них велик потенциал для развития и дальнейшего процветания, подчеркнул Капралович.

Известные зарубежные путешественники из 21 страны посетили освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Кельбаджар-Лачинский коридор-Губадлы-Зангилан. В рамках трехдневного визита они ознакомились с историческими и культурными памятниками на этих территориях, с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации, а также с работами по восстановлению инфраструктуры.

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