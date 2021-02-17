Сепаратистский режим начал наказывать мирных армян в Карабахе

Дело направлено в "Следственный комитет" сепаратистского режима

Остатки сепаратистского режима в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана начали наказывать проживающих там мирных армян.

Как сообщает Report, "Генеральная прокуратура" так называемого режима открыла уголовное дело о государственной измене во время Второй Карабахской войны.

Уголовное дело возбуждено на основании информации общественных организаций о том, что во время боевых действий группа жителей оказывала помощь противоположной стороне.

Дело направлено в "Следственный комитет" сепаратистского режима.

У мирных армян в Карабахе есть способ избежать незаконного и необоснованного наказания: заявить в массовой форме, что они приняли азербайджанское гражданство и готовы жить в составе Азербайджана. Азербайджанское государство будет обеспечивать безопасность не имеющих ни малейшего отношения к преступлениям мирных армян, как и других своих граждан.