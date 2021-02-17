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Сепаратистский режим начал наказывать мирных армян в Карабахе

Сепаратистский режим начал наказывать мирных армян в Карабахе Дело направлено в "Следственный комитет" сепаратистского режима
Карабах
17 февраля 2021 г. 12:52
Сепаратистский режим начал наказывать мирных армян в Карабахе
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Остатки сепаратистского режима в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана начали наказывать проживающих там мирных армян.

Как сообщает Report, "Генеральная прокуратура" так называемого режима открыла уголовное дело о государственной измене во время Второй Карабахской войны.

Уголовное дело возбуждено на основании информации общественных организаций о том, что во время боевых действий группа жителей оказывала помощь противоположной стороне.

Дело направлено в "Следственный комитет" сепаратистского режима.

У мирных армян в Карабахе есть способ избежать незаконного и необоснованного наказания: заявить в массовой форме, что они приняли азербайджанское гражданство и готовы жить в составе Азербайджана. Азербайджанское государство будет обеспечивать безопасность не имеющих ни малейшего отношения к преступлениям мирных армян, как и других своих граждан.

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Версия на английском языке Separatist regime punishes peaceful Armenians in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qondarma rejim Qarabağdakı dinc erməniləri cəzalandırmağa başlayıb

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