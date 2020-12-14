Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах

Появились новые факты о том, что Россия отправляла в Нагорный Карабах наемников из Сирии и Ливана во время Второй Карабахской войны.

Появились новые факты о том, что Россия отправляла в Нагорный Карабах наемников из Сирии и Ливана во время Второй Карабахской войны.

Как сообщает Report, организация Syrians for Truth and Justice (Сирийцы во имя правды и справедливости) опубликовала по этому поводу обширное исследование.

В исследовании, проведенном при помощи онлайн-ресурсов, используемых для отслеживания рейсов и мнений десяти респондентов, было подчеркнуто, что Россия с помощью правительства Башара Асада привлекла сотни сирийцев к войне с Азербайджаном на стороне Армении. За это им были выплачены деньги.

В сентябре и октябре с подконтрольной России военно-воздушной базы Хмеймим в провинции Латакия для совместных действий с армянами в войне против Азербайджана были направлены сирийские наемники. Хотя наемникам сообщили, что их отправляют в Ливию, они были доставлены в Нагорный Карабах. В этот период было зарегистрировано 5 рейсов. Кроме того, наряду с арабскими наемниками, подтверждены десятки рейсов из аэропортов ливанской столицы Бейрута и сирийской столицы Дамаска в Армению с армянами сирийского происхождения на борту. Первые два рейса с наемниками были отправлены в Армению 21 октября. В связи с этим бойцам и их семьям была предоставлена ложная информация. Многие семьи даже были шокированы, когда услышали, что их сыновья вместо выполнения определенных задач в Ливии воевали в Армении.

Один из организаторов подтвердил это: "Солдаты, отправленные на войну в Армению, не были полностью проинформированы о деталях процесса. Сначала они прошли регистрацию, чтобы воевать в Ливии. В связи с тем, что активные боевые действия в Ливии были приостановлены, а бои в Карабахе становились все более интенсивными, наемников направляли в Армению. Зарплаты варьировались от 1 000 до 2 000 долларов США в зависимости от квалификации и необходимых навыков. Однако наемники не имели права на компенсацию в случае ранения. Кроме того, у нас нет обязательств по поиску пропавших без вести солдат или заключения сделок по обмену пленными”.

Мать одного из наемников, отправленных в Армению вместо Ливии, заявила, что ими манипулировали: “Мы очень нуждались в деньгах, поэтому они уговорили моего сына поехать в Ливию. Они позвонили ему 15 сентября. Сын вышел из дома на следующий день. Он сказал, что ему поручено защищать жизненно важные объекты в Ливии. Мой сын позвонил нам 18 сентября по телефону одного офицера с авиабазы Хмеймим. Тогда я в последний раз говорила с ним”.

Родственник другого наемника из города Пальмира в провинции Хомс сказал, что его родственник был убит, а тело недавно доставлено семье: “Он записался для поездки в Ливию в середине августа. Его военной службе содействовали силы национальной обороны в Пальмире. Там моему родственнику был выдан аванс в размере 500 000 сирийских лир из зарплаты в 1 000 долларов. Были также привлечены еще 15 человек. Все они собрались 11 сентября на авиабазе Пальмира и провели там следующие два дня. Оттуда они были переброшены на авиабазу Хмеймим и отправлены в Армению. Мобильные телефоны, часы и другие личные вещи были изъяты у них перед поездкой”.

Сирийские наемники были переправлены с авиабазы Хмеймим российским военным самолетом в аэропорт Эребуни в Армении. Наемники отправлялись в период с 19 по 22 сентября. Другие были отправлены 12, 21 и 27 октября. В сентябре и октябре Россия перевезла обратно тела по меньшей мере 15 сирийских наемников, погибших в Карабахе. 12 раненых также были перевезены в военный госпиталь Хомса.

Медицинский работник военной больницы Хомса подтвердил факт: "За последние три месяца с авиабазы Хмеймим было доставлено 35 трупов и госпитализировано большое количество раненых. Они воевали в Ливии или Карабахе. Многие тела до сих пор не переданы семьям. 29 сентября и 12 октября были привезены девять гробов с разорванными телами. Раненые сообщили нам, что погибших привезли из Армении”.

Тела 5 сирийских наемников были доставлены из Армении в Тартусский военный госпиталь 12 и 27 октября. Затем их перевезли из больницы в аэропорт Дейр-эз-Зор. Там у родственников потребовали прийти и забрать тела. Есть информация о 14 раненых бойцах, которые все еще находятся на территории Армении. Одна семья рассказала об этом: "Они сказали, что он умер, выполняя свой национальный долг за границей. Нам сказали, что мы можем забрать тело и еще одного раненого родственника из военного госпиталя Хомса. Действительно, мы добрались туда во второй половине октября и увидели, что как убитых, так и раненых доставляли в больницу на военном самолете с авиабазы Хмеймим”.

В исследовании подчеркивается, что сирийские армяне тоже отправились в Карабах. Подтверждается, что десятки армян из других стран также отправились воевать. Один армянин рассказал об этом: "Бойцы прибыли из Сирии, Ливана, Южной Америки и даже Канады. Нас было не менее 147 человек. За короткое время в лагерях в Ереване нас обучили обращаться с оружием. Затем нас разделили на отряды по 30 наемников в каждом. С начала войны на военную службу привлекались армянские наемники во главе с ливанцами и сирийцами. Те, кто находился в ливанском городе Бурдж-Хаммуд, зарегистрировали свои имена в армянской секретной армии (ASALA). Другие участвовали в качестве наемников под командованием Ризджана Саранджяна при посредничестве России".

Для участия в боевых действиях отправились две группы бойцов из Сирии и Ливана. Об этом заявил пресс-секретарь армянских христиан в сирийском городе Кесаб Гаро Манджикян: “Первая партия вылетела 6 октября из аэропорта Бейрута. Вторая партия вылетела 17 октября из международного аэропорта Дамаска самолетом авиакомпании Cham Wings (частная сирийская авиакомпания). Во вторую группу вошли армянские наемники и другие члены Корпуса стражей исламской революции (SEPAH). Население армянских сел в Кесабе, можно сказать, было почти полностью переселено в Ливан.

Когда в Нагорном Карабахе начались боевые действия, движение ливанских свободных патриотов сыграло важную роль в организации как сирийской, так и ливанской армянской молодежи и отправке их на поле боя. Крупнейшая армянская политическая партия в Ливане, Армянская Революционная Федерация (также известная как Дашнакцутюн), отправила туда своих боевиков. Сегодня в Армении находятся около 200 армянских молодых людей из Сирии, которые приехали с целью участия в боевых действиях. Многие из них отправились туда, чтобы воевать и впоследствии получить армянское гражданство”.

Интервью было взято и у другого армянина Рафи Газаряна: "Некоторые армяне уехали из Сирии и Ливана чтобы воевать. Была проведена пропагандистская кампания по оказанию помощи армянским жителям обеих стран, в частности сирийским армянам, бежавшим от войны в Сирии и укрывшимся в Нагорном Карабахе”.

При расследовании гибели боевиков в Армении была опрошена молодая сирийская армянка, проживающая в Алеппо, которая сказала, что несколько молодых армян из города зарегистрировались в партии Дашнакцутюн в Ливане и отправились в Армению: “Нам сообщили, что в городе Шуша погибли три человека. Тела всех троих были отправлены сюда и похоронены в Сирии. Нам также сообщили о ранении еще 18 армян из Алеппо".