Семьям шехидов и ветеранам Отечественной войны вручены медали

Медали, присужденные соответствующими распоряжениями Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева военнослужащим, участвовавшим в Отечественной войны и успешно выполнившим боевые задачи, были вручены членам семей шехидов и участникам войны.

Медали, присужденные соответствующими распоряжениями Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева военнослужащим, участвовавшим в Отечественной войны и успешно выполнившим боевые задачи, были вручены членам семей шехидов и участникам войны.

Как передает Муганьское бюро Report, в мероприятии приняли участие официальные лица, члены семей шехидов, участники Отечественной войны и представители общественности.

На мероприятии память шехидов была почтена минутой молчания, прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Затем медали были переданы членам семей шехидов и участникам войны.

Члены семей шехидов и участники Отечественной войны выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказываемую государством заботу.