О нас
Аудио новости

Семьям шехидов и ветеранам Отечественной войны вручены медали

Семьям шехидов и ветеранам Отечественной войны вручены медали Медали, присужденные соответствующими распоряжениями Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева военнослужащим, участвовавшим в Отечественной войны и успешно выполнившим боевые задачи, были вручены членам семей шехидов и участникам войны.
Карабах
19 апреля 2022 г. 15:12
Семьям шехидов и ветеранам Отечественной войны вручены медали

Медали, присужденные соответствующими распоряжениями Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева военнослужащим, участвовавшим в Отечественной войны и успешно выполнившим боевые задачи, были вручены членам семей шехидов и участникам войны.

Как передает Муганьское бюро Report, в мероприятии приняли участие официальные лица, члены семей шехидов, участники Отечественной войны и представители общественности.

На мероприятии память шехидов была почтена минутой молчания, прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Затем медали были переданы членам семей шехидов и участникам войны.

Члены семей шехидов и участники Отечественной войны выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказываемую государством заботу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsi şəhidlərinin ailələrinə və qazilərə medallar təqdim edilib

Экслюзивные новости

В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
19 апреля 2022 г. 12:54
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
18 апреля 2022 г. 17:44
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
18 апреля 2022 г. 11:37
Дом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
ФотоДом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
16 апреля 2022 г. 11:25
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
16 апреля 2022 г. 10:28
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49
Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
14 апреля 2022 г. 19:15
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
14 апреля 2022 г. 16:53
Апостольская префектура: Азербайджан - яркий пример мультикультурализма и толерантности
Апостольская префектура: Азербайджан - яркий пример мультикультурализма и толерантности
14 апреля 2022 г. 15:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi