Семья из Лачина: "Я возьму в родные края ключи от нашего дома и горстку земли"

"Покидая Лачин, я взяла с собой ключи от нашего дома и землю, взятую в 1988 году с могилы в селе Сейидляр. Я повезу их домой, в Лачин"

1 декабря Лачинский район был освобожден от оккупации. Это произошло в соответствии с соглашением, подписанным 10 ноября президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.

Корреспонденты Report навестили семью лачинцев Насибовых, временно проживающих в Гяндже, и стали свидетелями их радости в связи с освобождением отчего края.

Житель села Гошасу Лачинского района Байрам Насибов отметил, что всегда с нетерпением ожидал возвращения на Родину предков: "Мы вынужденно покинули Лачин в 1992 году в связи с армянской оккупацией. Армяне называли Лачин вратами Нагорного Карабаха. К счастью, Лачин освобожден, мы скоро вернемся в родные края и заживем там еще лучше, чем прежде".

Супруга Б.Насибова - Лида Асадова тоже мечтает вернуться в Лачин: "У нас был прекрасный дом, участок, вокруг журчали родники, все утопало в лесах. Заклятый враг разлучил нас с отчим краем. К счастью, наши земли освобождены. Мы хотим вернуться в Лачин и продолжить прежнюю жизнь. Мы вынужденно покидали наши земли в смятении, тяготах, шли босиком, перенесли множество страданий. На запястье моего трехлетнего сына был завязан амулет от сглаза. Испугавшись, что армяне обидят моего мальчика, чтобы заполучить этот амулет, я тут же сняла его. Чудовищные картины армянских зверств то и дело возникают у меня перед глазами. До сих пор нет вестей о судьбе двоюродного брата супруга.

Покидая Лачин, я взяла с собой ключи от нашего дома и землю, взятую в 1988 году с могилы в селе Сейидляр. Я повезу их домой, в Лачин".

Сестра Б.Насибова - Басти Насибова с большой радостью восприняла весть об освобождении Лачина: "Мы готовимся вернуться в наш Лачин. Интересно, сможем ли мы найти могилы наших родных, дом, в котором жили. Не разрушены ли они? Вынужденно покидая родные края, мы не успели взять с собой нужные вещи, подлый враг не дал нам такой возможности. Однако армянам было дано время на сборы, они забрали все, что только возможно, даже деревья срубили, сожгли и разрушили наши села. Мы не желаем жить бок о бок с ними - дикарями, превратившими наши земли в руины. Пусть убираются из наших краев".

11-летняя Назрин Насибли тоже с нетерпением ждет возвращения в родные края, о которых она знает по рассказам бабушки и дедушки: "Я отправляюсь в наше село с родителями и увижу родной край. Мы гордимся нашим президентом, который вернул нам Лачин".