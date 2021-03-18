Семья Джабраила Довлетзаде получила новую квартиру

Джабраил в одиночку уничтожил вражеского генерала и полковника, отомстив за любимого генерала

Семье военнослужащего Азербайджанской армии Джабраила Давлетзаде, ставшего шехидом в Отечественной войне, предоставлена новая квартира.

Как сообщает Report, ключи от квартиры были вручены семье шехида.

19-летний Джабраил Довлетзаде погиб 28 сентября 2020 года во время боев за стратегически важные высоты на Мурове.

Героизм, проявленный бравым азербайджанским солдатом Джабраилом Довлетзаде во второй Карабахской войне, стал притчей во языцех. Ученик сумгайытской школы дзюдо, Джабраил, в одиночку уничтожил вражеского генерала и полковника, отомстив за любимого генерала, Национального героя Азербайджана Полада Гашимова и других погибших героев.

Распоряжением президента Ильхама Алиева, рядовой Вооруженных сил Азербайджанской Республики Джабраил Довлетзаде, участвовавший в боевых операциях за обеспечение территориальной целостности Азербайджанской Республики и с честью выполнивший служебный долг при исполнении задач, был посмертно награжден медалью "За Отчизну".

Кроме того, в числе военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, с высоким профессионализмом руководивших боевыми операциями в ходе восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики, продемонстрировавших самоотверженность и доблесть при уничтожении живой силы и боевой техники врага, достойно и добросовестно выполнивших свой служебный долг, Д.Довлетзаде был награжден орденом "Знамя Азербайджана".

Джабраил Довлетзаде похоронен на второй Аллее почетного захоронения.

Аллах рехмет элесин!