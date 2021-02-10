Семеро внуков 81-летней бабушки участвовали в Отечественной войне

Семеро внуков 81-летней проживающей в Гёйгёльском районе уроженки махала Гёйча Наргиз Гасановой участвовали в Отечественной войне.

Семеро внуков 81-летней проживающей в Гёйгёльском районе уроженки махала Гёйча Наргиз Гасановой участвовали в Отечественной войне.

Как передает западный центр Report, Н.Гасанова, которая ждала своих внуков – офицеров и сверхсрочников, переживала за них. Сегодня она рада, что внуки рядом с ней, гордится, что и ее внуки внесли лепту в освобождение земель от оккупации.

Один из ее внуков находится на лечении, т.к. получил ранение на войне, другой внук находится в отпуске. Остальные на страже Родины. Внук Н.Гасановой, участник боев в нескольких направлениях Фаиг Гасанов во время войны пользовался любой возможностью позвонить пожилой бабушке и говорил, что находится вне зоны боевых действий, чтобы не беспокоить ее.

Н.Гасанова, у которой 17 внуков и 18 правнуков, в 1988 году вместе с семьей была вынуждена покинуть махал Гёйча под давлением армян. Сначала ее семья поселилась в Барде, а затем в Гёйгёльском районе.