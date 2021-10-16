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Семье шехида представлены его медали

Семье шехида представлены его медали В селе Агалыкенд Биласуварского района состоялась церемония почитания памяти шехида Отечественной войны, старшего лейтенанта Эльмара Мирзаева.
Карабах
16 октября 2021 г. 17:52
Семье шехида представлены его медали

В селе Агалыкенд Биласуварского района состоялась церемония почитания памяти шехида Отечественной войны, старшего лейтенанта Эльмара Мирзаева.

Как передает муганьское бюро Report, в мероприятии приняли участие официальные лица районной Исполнительной власти и представители общественности.

Его семье переданы медали "За отвагу" и "За освобождение Кяльбаджара", которыми он был награжден распоряжениями президента Ильхама Алиева.

Также состоялось открытие мемориальной доски, установленной на доме шехида.

Эльмар Шахин оглу Мирзаев родился 1 мая 1995 года в селе Агалыкенд Биласуварского района. С 2016 года приступил к военной службе. Он получил звание старшего лейтенанта, и участвовал в боях за освобождение Муровдага, Физули и Ходжавенда.

Он погиб 15 октября в ходе ожесточенных боев за Физули. 16 октября был похоронен на кладбище родного села Агалыкенд.

Распоряжениями президента Ильхама Алиева Э. Мирзаев был посмертно награжден медалями "За Родину", "За освобождение Ходжавенда", "За освобождение Джебраила", "За отвагу" и "За освобождение Кяльбаджара".

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhidin medalları ailəsinə təqdim olunub

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