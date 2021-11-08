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Секута: Важно понять, как международное сообщество может помочь в оживлении Шуши

Секута: Важно понять, как международное сообщество может помочь в оживлении Шуши Важный вопрос заключается в том, как международное сообщество может помочь в оживлении города Шуши
Карабах
8 ноября 2021 г. 11:27
Секута: Важно понять, как международное сообщество может помочь в оживлении Шуши

Важный вопрос заключается в том, как международное сообщество может помочь в оживлении города Шуши.

Об этом Report заявил бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута.

“Глядя на все исторические памятники и пустые квартиры, возникает вопрос о том, как вновь сделать этот город оживленным”, - сказал он в ходе поездки в Шушу в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

Как отметил Секута, он встречался со многими людьми из стран, в которых идет война: “Справляться с прошлым - очень эмоциональный момент”, - добавил он.

Р. Секута отметил, что международному сообществу необходимо подумать, как можно помочь в этом вопросе.

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Версия на азербайджанском языке Robert Sekuta: "Beynəlxalq ictimaiyyət Şuşanın dirçəldilməsinə kömək barədə düşünməlidir"
Версия на английском языке Cekuta: Important question is how can international community help in making Shusha vibrant city again

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