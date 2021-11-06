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Секута: Победа Азербайджана в 44-дневной войне изменила ситуацию в регионе

Секута: Победа Азербайджана в 44-дневной войне изменила ситуацию в регионе Победа Азербайджана в 44-дневной войне полностью изменила ситуацию в регионе.
Карабах
6 ноября 2021 г. 10:31
Секута: Победа Азербайджана в 44-дневной войне изменила ситуацию в регионе

Победа Азербайджана в 44-дневной войне полностью изменила ситуацию в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута, выступая на панельном заседании "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

"Победа Азербайджана изменила динамику в регионе, это было как "стратегическое землетрясение". Такое изменение приведет к созданию нового стратегического взгляда на все", - заявил Секута.

Он отметил, что длившийся на протяжении 30 лет конфликт и оккупация негативно сказались на населении, поэтому пришло время налаживать мир между странами.

Экс-посол также отметил важность США и других стран в налаживании отношений между странами региона.

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Версия на азербайджанском языке Sekuta: “Azərbaycanın 44 günlük müharibədə qazandığı qələbə regiondakı vəziyyəti dəyişib”
Версия на английском языке Cekuta: Azerbaijan’s victory in 44-day war changed situation in region

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