Секута: Победа Азербайджана в 44-дневной войне изменила ситуацию в регионе

Победа Азербайджана в 44-дневной войне полностью изменила ситуацию в регионе.

Победа Азербайджана в 44-дневной войне полностью изменила ситуацию в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута, выступая на панельном заседании "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

"Победа Азербайджана изменила динамику в регионе, это было как "стратегическое землетрясение". Такое изменение приведет к созданию нового стратегического взгляда на все", - заявил Секута.

Он отметил, что длившийся на протяжении 30 лет конфликт и оккупация негативно сказались на населении, поэтому пришло время налаживать мир между странами.

Экс-посол также отметил важность США и других стран в налаживании отношений между странами региона.