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Секута: Мы сделаем все возможное, чтобы Азербайджан и Армения жили в мире 

Секута: Мы сделаем все возможное, чтобы Азербайджан и Армения жили в мире  "Мы конечно же слышали о разрушениях в Агдаме, но то, что здесь увидели, - это действительно ужас"
Карабах
22 мая 2021 г. 16:59
Секута: Мы сделаем все возможное, чтобы Азербайджан и Армения жили в мире 
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"США хотят, чтобы между Азербайджаном и Арменией были созданы условия дружбы и мира".

Об этом заявил бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута журналистам по итогам визита в Агдам, сообщает карабахское бюро Report.

"Несколько дней назад я на встрече с президентом Ильхамом Алиевым в Международном центре Низами Гянджеви задал несколько вопросов об этом. Мы проводили миротворческую миссию между народами и в других странах и добились положительных результатов.

Мы конечно же слышали о разрушениях в Агдаме, но то, что здесь увидели, - это действительно ужас. Но я верю, что обе стороны будут жить в добрососедстве и мире, забыв о том, что произошло. Мы сделаем все возможное для этого", - сказал Секута.

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Версия на английском языке Robert Cekuta: We will do our best for Azerbaijan and Armenia to live in peace
Версия на азербайджанском языке Robert Sekuta: "Azərbaycan və Ermənistanın sülh şəraitində yaşaması üçün əlimizdən gələni edəcəyik"

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