Секута: Мы сделаем все возможное, чтобы Азербайджан и Армения жили в мире

"Мы конечно же слышали о разрушениях в Агдаме, но то, что здесь увидели, - это действительно ужас"

"США хотят, чтобы между Азербайджаном и Арменией были созданы условия дружбы и мира".

Об этом заявил бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута журналистам по итогам визита в Агдам, сообщает карабахское бюро Report.

"Несколько дней назад я на встрече с президентом Ильхамом Алиевым в Международном центре Низами Гянджеви задал несколько вопросов об этом. Мы проводили миротворческую миссию между народами и в других странах и добились положительных результатов.

Мы конечно же слышали о разрушениях в Агдаме, но то, что здесь увидели, - это действительно ужас. Но я верю, что обе стороны будут жить в добрососедстве и мире, забыв о том, что произошло. Мы сделаем все возможное для этого", - сказал Секута.