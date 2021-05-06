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Секретарь Совбеза: В армянском обществе все чаще призывают считаться с позицией Азербайджана

Секретарь Совбеза: В армянском обществе все чаще призывают считаться с позицией Азербайджана Будущее, которое обещает армянам президент Ильхам Алиев, самый надежный выбор
Карабах
6 мая 2021 г. 13:14
Секретарь Совбеза: В армянском обществе все чаще призывают считаться с позицией Азербайджана

"Я родом из Карабаха, где компактно проживали азербайджанцы и армяне. Проработав много лет на ответственных должностях в органах внутренних дел, я на собственном опыте знаю характер, психологию, национальные особенности армян. Конечно, не следует обвинять весь народ. Но из моей памяти не сотрется ни одно историческое событие. До 70-х годов прошлого века, когда армянский шовинизм в Карабахе достиг пиковой отметки, абсолютное большинство представителей этого народа было подвержено определенному влиянию. Однако политика Гейдара Алиева в Карабахе была поддержана даже армянами, большинство армян с одобрением восприняли коренные реформы, проводимые великим лидером. Рядовые армяне понимали, что руководство Азербайджана не бросает слов на ветер, а ведет реальную работу, нацеленную на обеспечение безопасности и достойной, спокойной и безопасной жизни".

По сообщению Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов.

"Армянский народ в значительной степени пострадал от сепаратизма, который с 1988 года разжигали армянские шовинисты. На протяжении 30 лет армяне прозябали в нищете, утратили свою независимость, став форпостом. Армянский народ понимает, что все силы, стоящие сегодня перед ним, как власть, так и оппозиция, являются виновниками его поражения, страданий, кризиса во всех сферах, и никто из них не обещает ему нормального будущего.

Будущее, которое обещает армянам президент Ильхам Алиев, самый надежный выбор. В армянском обществе уже растут призывы считаться с позицией и условиями Азербайджана. Полагаю, со временем армянский народ вовлечется в систему безопасности, развития и стабильности, которая воцарится на Кавказе усилиями президента Ильхама Алиева. Используя реальные возможности, такие, например, как создание Зангезурского коридора, мы, наконец, начнем выстраивать нормальные, здоровые отношения", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке TŞ katibi: "Erməni cəmiyyətində Azərbaycanın mövqeyilə hesablaşmağa yönəlmiş çağırışlar artmaqdadır"

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