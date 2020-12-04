Сегодня в Азербайджане почтят память шехидов

Сегодня - особый день памяти, посвященный памяти павших шехидов в Отечественной войне.

Сегодня - особый день, посвященный памяти павших в Отечественной войне шехидов.

Как сообщает Report, в связи с Днем памяти в стране пройдет ряд мероприятий.

Согласно распоряжению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым, 4 декабря в 12:00 часов память шехидов Отечественной войны, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджанской Республики, будет почтена минутой молчания.

В Отечественной войне погибли 2 783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Продолжаются работы по установлению личности 103 военнослужащих методом анализа ДНК. Более 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Для их обнаружения и информирования их семей принимаются необходимые меры. В настоящее время в медицинских учреждениях продолжается лечение 1 245 военнослужащих.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов и исцелит раненых военнослужащих!