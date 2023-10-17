Сегодня - третья годовщина со дня освобождения Физули от оккупации

12:27

Сегодня, 17 октября - День освобождения Вооруженными силами Азербайджана города Физули от оккупации со стороны Армении, со времени которого прошло 3 года.

Как сообщает Report, прошло три года с тех пор, как город был очищен от армянских захватчиков.

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 июля этого года, ежегодно 17 октября отмечается как День города Физули.

17 октября 2020 года президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к народу объявил об освобождении от оккупации города Физули и 7 сел района - Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишыглы, Дедели.

На освобожденных территориях был водружен трехцветный флаг Азербайджана.

Физулинская операция была одной из важнейших сражений Азербайджанской армии на юго-восточном фронте во Второй Карабахской войне. Противник бежал из района, понеся значительные потери в живой силе и технике. Кроме того, прорыв нескольких оборонительных рубежей, расположенных на бывшей линии соприкосновения Физули, создал широкие возможности для продвижения Азербайджанской армии по Южному фронту. В результате операции был уничтожен начальник инженерно-саперных войск армянской армии, полковник Ашот Казарян.

Через 6 дней после победы Азербайджана над врагом в Отечественной войне – 16 ноября 2020 года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденный от оккупации Физулинский район. Ильхам Алиев поднял в Физули флаг Азербайджана. Эти моменты - часть славных страниц современной истории Азербайджана.

Согласно соответствующим распоряжениям, подписанным президентом Ильхамом Алиевым 25 декабря 2020 года и 24 июня 2021 года, группа военнослужащих была награждена медалью "За освобождение Физули" за проявленное мужество и отвагу в боевых операциях по освобождению района от оккупации.

Один из крупных населенных пунктов Азербайджана - Физули - был основан в 1827 году. В 1930 году в Гарабулаге был образован район под названием Гарягин с селами Гозлучай, Кёнделенчай, Аразбойу и другим по обеим сторонам магистральной дороги Физули-Агдам. В 1959 году в связи с 400-летним юбилеем великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули район был переименован в Физулинский. Территория района составляет 1 386 кв. км, а население - 134 333 человека. В его состав входит 1 город и 78 сел.

23 августа 1993 года вооруженные силы Армении оккупировали 58 сел района и сам город Физули.

Жители района как вынужденные переселенцы временно поселились в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Бейлагане, Имишли, Саатлы, Сабирабаде и других районах.

Физулинский район богат историко-религиозными памятниками, в частности на его территории много мавзолеев.

Подобно другими городам и селам Физулинский район подвергся вандализму в период армянской оккупации. Находящиеся на территории района дома, исторические памятники полностью разрушены, деревья уничтожены.

Сейчас здесь продолжаются восстановительные и реконструкционные работы, строится инфраструктура. 26 октября 2021 года здесь был открыт международный аэропорт Физули. В церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева неоднократно посещали Физули.

В Физули, вблизи села Гараханбейли, в честь шехидов установлена мемориальная доска "27 сентября - День памяти". 27 сентября 2022 года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во время своего очередного визита в Физулинский район посетили мемориальную доску.

Для обеспечения положений трехстороннего заявления, предотвращения широкомасштабных провокаций, совершенных в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода с наших территорий формирований Вооруженных сил Армении, нейтрализации их военной инфраструктуры, возвращения мирного населения на освобожденные от оккупации территории, также в целях обеспечения безопасности гражданских специалистов и военнослужащих, привлеченных к строительно-восстановительных работам, и для восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе были начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В результате этого менее чем за 24 часа с применением высокоточного оружия были выведены из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения. Отряды сепаратистов бежали, оставив боевые позиции, вооружение и боеприпасы. Вскоре незаконные вооруженные формирования в Карабахе и сепаратистский режим подняли белый флаг и сдались, пообещав выполнить все условия Азербайджана.

16 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз посетил Физулинский район. В рамках визита глава государства заложил фундамент сел Джуварлы, Гочахмедли Физулинского района, а также спортивного комплекса в городе Физули, второго и третьего жилых комплексов, детского сада на 240 мест и административного здания.