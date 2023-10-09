Сегодня - третья годовщина освобождения Гадрута

Сегодня - третья годовщина освобождения от оккупации поселка Гадрут Ходжавендского района.

Сегодня - третья годовщина освобождения от оккупации поселка Гадрут Ходжавендского района.

Report напоминает, что поселок Гадрут и еще несколько сел были освобождены от вражеской оккупации 9 октября в результате контрнаступления азербайджанской армии, начатого 27 сентября 2020 года.

Об освобождении населенных пунктов объявил в обращении к азербайджанскому народу Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, президент Ильхам Алиев.

В этот же день, наряду с поселком Гадрут, от вражеской оккупации также были освобождены села Чайлы, Юхары Гюзляк, Горазыллы, Гышлаг, Гараджаллы, Эфендиляр, Сулейманлы и Сур.

Освобождение Гадрута стало одной из ключевых операций, решившей исход войны. Потому что именно после освобождения Гадрута азербайджанская армия взяла курс на Шушу. Бои за Гадрут сыграли огромную роль в освобождении Шуши, потому что враги дали азербайджанских военных в Шуше с другого направления.

Таким образом, с 7 октября начались тяжелые бои, а 9-го октября азербайджанская армия взяла под контроль стратегически важные села и высоты, расположенные вблизи поселка. Таким образом, поселок и вышеуказанные села были освобождены.

16 марта 2021 года президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев поднял государственный флаг в поселке Гадрут и выступил.

После освобождения в Гадруте начались строительно-восстановительные работы. В начале октября 2022 года в Гадруте уже начал работу Центр семейного здоровья (ЦСЗ). Здание центра здоровья введено в эксплуатацию после капитального ремонта и в нем планируется обслуживать 6 тысяч граждан. Учреждение обеспечено всем необходимым медицинским оборудованием и средствами. В центре организована круглосуточная Служба экстренной и неотложной медицинской помощи, оснащенная реанимобилем.

Напомним, что 5 мая 2023 года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проектом реставрации полной средней школы на 360 ученических мест в поселке Гадрут.

В этот же день президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки первого жилого квартала в поселке Гадрут. Отмечалось, что первый жилой квартал будет состоять из 28 индивидуальных домов. Построенные дома будут двух-, трех-, четырех и пятикомнатными. Площадь квартир составит 70-120 квадратных метров.