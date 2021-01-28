Сегодня Совет нацбезопасности Турции обсудит ситуацию в Карабахе

В Совместном российского-турецком мониторинговом центре будут представлены по 60 военнослужащих из Турции и России

Сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности Турции.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, на заседании будет председательствовать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

На заседании обсудят также формирование и дальнейшую деятельность Совместного российского-турецкого мониторингового центра, который будет расположен в Агдаме и контролировать соблюдение прекращения огня.

Кроме того, в повестку заседания включены вопросы, касающиеся деятельности террористов РКК в Ираке и меры, направленные против их действий, последней обстановки в Сирии и Ливии, встречи между официальными лицами Турции и Греции, а также отношений между Турцией и ЕС.

В Совместном российского-турецком мониторинговом центре будут представлены по 60 военнослужащих из Турции и России. Они будут контролировать соблюдение прекращения огня посредством БПЛА.