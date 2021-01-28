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Сегодня Совет нацбезопасности Турции обсудит ситуацию в Карабахе

Сегодня Совет нацбезопасности Турции обсудит ситуацию в Карабахе В Совместном российского-турецком мониторинговом центре будут представлены по 60 военнослужащих из Турции и России
Карабах
28 января 2021 г. 10:22
Сегодня Совет нацбезопасности Турции обсудит ситуацию в Карабахе
Реджеп Тайип Эрдоган
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Сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности Турции.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, на заседании будет председательствовать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

На заседании обсудят также формирование и дальнейшую деятельность Совместного российского-турецкого мониторингового центра, который будет расположен в Агдаме и контролировать соблюдение прекращения огня.

Кроме того, в повестку заседания включены вопросы, касающиеся деятельности террористов РКК в Ираке и меры, направленные против их действий, последней обстановки в Сирии и Ливии, встречи между официальными лицами Турции и Греции, а также отношений между Турцией и ЕС.

В Совместном российского-турецком мониторинговом центре будут представлены по 60 военнослужащих из Турции и России. Они будут контролировать соблюдение прекращения огня посредством БПЛА.

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Версия на английском языке Turkish National Security Council to mull situation in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Bu gün Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurası Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edəcək

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