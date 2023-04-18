Сегодня с Башлыбельской трагедии проходит 30 лет

Сегодня годовщина Башлыбельской трагедии.

Сегодня годовщина Башлыбельской трагедии.

Как напоминает Report, прошло 30 лет со дня резни, учиненной армянами против азербайджанцев во время оккупации Кяльбаджара.

После оккупации Кяльбаджара армянами в начале апреля 1993 года 73 жителя села Башлыбель с населением около 2 тысяч человек не смогли вовремя покинуть свои дома и оказались в осаде. Они пытались защитить себя, отступив в горы.

Сбежавшим удалось скрываться всего 18 дней. 18 апреля военнослужащие Армении напали на них, выяснив их местонахождение. Той ночью 14 человек были взяты в заложники и 18 убиты в результате нападения армян на мирных жителей в пещере "Портда", прямо над деревней. Остальные 30 человек продолжали скрываться, сменив укрытие и перебравшись в другие пещеры. Спустя 113 дней, 17 июля, они покинули убежище и смогли выбраться по тайным горным тропам, передвигаясь только по ночам.

Данные о Башлыбельской трагедии была включена в ежегодный доклад Бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире в 2021 году.