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Сегодня с Башлыбельской трагедии проходит 30 лет

Сегодня с Башлыбельской трагедии проходит 30 лет Сегодня годовщина Башлыбельской трагедии.
Карабах
18 апреля 2023 г. 00:03
Сегодня с Башлыбельской трагедии проходит 30 лет

Сегодня годовщина Башлыбельской трагедии.

Как напоминает Report, прошло 30 лет со дня резни, учиненной армянами против азербайджанцев во время оккупации Кяльбаджара.

После оккупации Кяльбаджара армянами в начале апреля 1993 года 73 жителя села Башлыбель с населением около 2 тысяч человек не смогли вовремя покинуть свои дома и оказались в осаде. Они пытались защитить себя, отступив в горы.

Сбежавшим удалось скрываться всего 18 дней. 18 апреля военнослужащие Армении напали на них, выяснив их местонахождение. Той ночью 14 человек были взяты в заложники и 18 убиты в результате нападения армян на мирных жителей в пещере "Портда", прямо над деревней. Остальные 30 человек продолжали скрываться, сменив укрытие и перебравшись в другие пещеры. Спустя 113 дней, 17 июля, они покинули убежище и смогли выбраться по тайным горным тропам, передвигаясь только по ночам.

Данные о Башлыбельской трагедии была включена в ежегодный доклад Бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире в 2021 году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaşlıbel faciəsindən 30 il ötür

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