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Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 35 автомобилей миротворцев и МККК

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 35 автомобилей миротворцев и МККК На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в очередной раз созданы условия для передвижения автомобилей российских миротворцев и М
Карабах
15 января 2023 г. 23:43
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 35 автомобилей миротворцев и МККК

На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в очередной раз созданы условия для передвижения автомобилей российских миротворцев и Международного комитета красного креста (МККК).

Как передает освещающий акцию сотрудник Report, это еще раз доказывает, что дорога открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции.

Таким образом, в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын в обоих направлениях беспрепятственно проехали в общей сложности 35 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам и Международному комитету красного креста (МККК).

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 35-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolu: Aksiyanın 35-ci günü 33 avtomobil maneəsiz hərəkət edib

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