О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сегодня годовщина шехида-героя Отечественной войны

Сегодня годовщина шехида-героя Отечественной войны Сегодня годовщина со дня гибели героя Отечественной войны, майора Азербайджанской армии Эльбруса Байрамова.
Карабах
2 октября 2021 г. 11:42
Сегодня годовщина шехида-героя Отечественной войны

Сегодня годовщина со дня гибели героя Отечественной войны, майора Азербайджанской армии Эльбруса Байрамова.

Как передает Report, Байрамов Эльбрус Эйваз оглу родился 1 декабря 1986 года в поселке Милабад Бейлаганского района.

В 1994-2002 гг. получил образование в полной средней школе поселка Милабад, в 2002-2005 гг. учился в военном лицее им. Дж.Нахчыванского, в 2005-2009 гг. получил образование в Высшей военной школе им. Гейдара Алиева.

Офицер Сухопутных войск Э.Байрамов участвовал в апрельских боях 2016 года. Во время Отечественной войны проявил героизм в боях за освобождение Физули. 2 октября стал шехидом в боях за Физули в направлении Гарвенда. Похоронен на кладбище в родном селе Милабад Бейлаганского района.

За время службы был награжден юбилейными медалями "90-летие ВС Азербайджана", "95-летие ВС Азербайджана", "100-летие ВС Азербайджана", награжден медалью "За безупречную службу" третьей степени.

Распоряжением президента Ильхама Алиева посмертно был удостоен звания "Герой Отечественной войны", награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Физули".

Был женат, двое детей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Vətən Müharibəsi Qəhrəmanının şəhid olmasından bir il ötür

Экслюзивные новости

Кадровые перестановки в институтах НАНА
Кадровые перестановки в институтах НАНА
1 октября 2021 г. 23:27
Депутат Верховной Рады: Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном
Депутат Верховной Рады: "Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном"
1 октября 2021 г. 17:00
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
1 октября 2021 г. 14:00
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
30 сентября 2021 г. 14:38
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
29 сентября 2021 г. 18:17
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
29 сентября 2021 г. 13:36
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
28 сентября 2021 г. 00:12
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi