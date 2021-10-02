Сегодня годовщина шехида-героя Отечественной войны

Сегодня годовщина со дня гибели героя Отечественной войны, майора Азербайджанской армии Эльбруса Байрамова.
Как передает Report, Байрамов Эльбрус Эйваз оглу родился 1 декабря 1986 года в поселке Милабад Бейлаганского района.
В 1994-2002 гг. получил образование в полной средней школе поселка Милабад, в 2002-2005 гг. учился в военном лицее им. Дж.Нахчыванского, в 2005-2009 гг. получил образование в Высшей военной школе им. Гейдара Алиева.
Офицер Сухопутных войск Э.Байрамов участвовал в апрельских боях 2016 года. Во время Отечественной войны проявил героизм в боях за освобождение Физули. 2 октября стал шехидом в боях за Физули в направлении Гарвенда. Похоронен на кладбище в родном селе Милабад Бейлаганского района.
За время службы был награжден юбилейными медалями "90-летие ВС Азербайджана", "95-летие ВС Азербайджана", "100-летие ВС Азербайджана", награжден медалью "За безупречную службу" третьей степени.
Распоряжением президента Ильхама Алиева посмертно был удостоен звания "Герой Отечественной войны", награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Физули".
Был женат, двое детей.