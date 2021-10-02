Сегодня годовщина шехида-героя Отечественной войны

Сегодня годовщина со дня гибели героя Отечественной войны, майора Азербайджанской армии Эльбруса Байрамова.

Сегодня годовщина со дня гибели героя Отечественной войны, майора Азербайджанской армии Эльбруса Байрамова.

Как передает Report, Байрамов Эльбрус Эйваз оглу родился 1 декабря 1986 года в поселке Милабад Бейлаганского района.

В 1994-2002 гг. получил образование в полной средней школе поселка Милабад, в 2002-2005 гг. учился в военном лицее им. Дж.Нахчыванского, в 2005-2009 гг. получил образование в Высшей военной школе им. Гейдара Алиева.

Офицер Сухопутных войск Э.Байрамов участвовал в апрельских боях 2016 года. Во время Отечественной войны проявил героизм в боях за освобождение Физули. 2 октября стал шехидом в боях за Физули в направлении Гарвенда. Похоронен на кладбище в родном селе Милабад Бейлаганского района.

За время службы был награжден юбилейными медалями "90-летие ВС Азербайджана", "95-летие ВС Азербайджана", "100-летие ВС Азербайджана", награжден медалью "За безупречную службу" третьей степени.

Распоряжением президента Ильхама Алиева посмертно был удостоен звания "Герой Отечественной войны", награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Физули".

Был женат, двое детей.