Сегодня день рождения журналистов-шехидов – Чингиза Мустафаева и Сираджа Абышова

Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана, гражданского и военного журналиста Чингиза Мустафаева.

Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана, гражданского и военного журналиста Чингиза Мустафаева.

Как напоминает Report, Чингиз Мустафаев родился 29 августа 1960 года в Ахтюбинском районе Астраханской области.

В 1964 году переехал вместе с семьей в Баку. После окончания в 1977 году средней школы № 167 Ясамальского района поступил в Азербайджанский медицинский университет.

Создав в 1985 году объединение "Джанги", он стал вследствие деятельности в нем лидером азербайджанской молодежи. Это было первое зрелое проявление в Азербайджане перестроечного процесса, начавшегося в Советском Союзе. Благодаря своей деятельности в культурно-общественной жизни Азербайджана, Чингиз Мустафаев стал лидером-реформатором и новатором.

После начала агрессии Армении против Азербайджана Чингиз обратился к журналистике. С 1991 года он был репортером Азербайджанского гостелевидения. Его деятельность уже начала выходить за пределы Азербайджана. Репортажи Чингиза о реалиях находящегося в блокаде Азербайджана демонстрировались ведущими телеагентствами и телеканалами Америки и Европы.

Несмотря на реальную угрозу для жизни, он снял на видеоплёнку последствия Ходжалинской резни, произошедшей в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

На кадрах, снятых Чингизом Мустафаевым с вертолета, видны беспорядочно разбросанные повсюду тела расстрелянных ходжалинцев. На месте трагедии он снимал отдельные тела - в основном детей, женщин и стариков, а затем - подготовку тел для отправки вертолетом в Агдам.

Чингиз неоднократно выезжал в зону боевых действий, снимал сражающихся в Карабахе солдат, брал у них интервью. Он запечатлел открытую перестрелку между вооруженными силами противоборствующих сторон. Остались видеокадры, где Чингиз с охрипшим голосом подбадривает бойцов, чтобы те вернулись в занятую армянами Шушу.

15 июня 1992 года во время ожесточенных боев в селе Нахичеваник (Нахчыванлы) Нагорного Карабаха Чингиз Мустафаев был смертельно ранен осколком мины при попытке запечатлеть наступление азербайджанской армии. Камера в этот момент продолжала снимать.

Указом Президента Азербайджана от 6 ноября 1992 года Чингизу Фуад оглы Мустафаеву посмертно присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

Его коллега Сирадж Абышов же представлял зрителям видеокадры азербайджанских территорий, освобожденных во время 44-дневной Отечественной войны. Следует отметить, что С.Абышов был вынужденным переселенцем из Губадлы.

4 июня текущего года он вместе с другим журналистом – Магеррамом Ибрагимовым стали шехидами подорвавшись на противотанковой мине, на территории села Сусузлуг Кельбаджарского района.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 14 июня 2021 года С.Абышов был посмертно награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.