Сегодня день рождения шехида, погибшего в боях за Физули

Сегодня день рождения шехида Отечественной войны Ровшана Эйнуллаева

Сегодня день рождения шехида Отечественной войны Ровшана Эйнуллаева.

Как передает муганское бюро Report, день рождения Ровшана, родившегося 14 февраля, отметила его семья и близкие.

Эйнуллаев Ровшан Эльшан оглу родился 14 февраля 2000 в селе Нариманкенд Биласуварского района. Окончил полную среднюю школу села.

С первого дня Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, Ровшан отправился на фронт. В ряде тяжелых боев в направлении Джебраила и Физули он проявил личную отвагу, вместе с товарищами уничтожив значительное количество живой силы и техники врага.

Одна из сложных операций по освобождению Физулинского района от врага стала для Ровшана Эйнуллаева последней.

Шехид был похоронен в сентябре прошлого года на кладбище села Нариманкенд.

За проявленную доблесть Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев наградил Ровшана Эйнуллаева медалями "За Родину" и за "За освобождение Физули" (посмертно).

Члены семьи, близкие и друзья шехида отметили его 21-летие у могилы. К могиле Ровшана Эйнуллаева возложили цветы и помолились за упокой его души.

Allah rəhmət eləsin!