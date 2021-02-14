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Сегодня день рождения шехида, погибшего в боях за Физули

Сегодня день рождения шехида, погибшего в боях за Физули Сегодня день рождения шехида Отечественной войны Ровшана Эйнуллаева
Карабах
14 февраля 2021 г. 17:15
Сегодня день рождения шехида, погибшего в боях за Физули

Сегодня день рождения шехида Отечественной войны Ровшана Эйнуллаева.

Как передает муганское бюро Report, день рождения Ровшана, родившегося 14 февраля, отметила его семья и близкие.

Эйнуллаев Ровшан Эльшан оглу родился 14 февраля 2000 в селе Нариманкенд Биласуварского района. Окончил полную среднюю школу села.

С первого дня Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, Ровшан отправился на фронт. В ряде тяжелых боев в направлении Джебраила и Физули он проявил личную отвагу, вместе с товарищами уничтожив значительное количество живой силы и техники врага.

Одна из сложных операций по освобождению Физулинского района от врага стала для Ровшана Эйнуллаева последней.

Шехид был похоронен в сентябре прошлого года на кладбище села Нариманкенд.

За проявленную доблесть Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев наградил Ровшана Эйнуллаева медалями "За Родину" и за "За освобождение Физули" (посмертно).

Члены семьи, близкие и друзья шехида отметили его 21-летие у могилы. К могиле Ровшана Эйнуллаева возложили цветы и помолились за упокой его души.

Allah rəhmət eləsin!

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Версия на азербайджанском языке Füzuli uğrunda ağır döyüşlərdə şəhid olmuş qəhrəmanın doğum günüdür

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