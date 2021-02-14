Сегодня день рождения шехида, погибшего в боях за Физули

Сегодня день рождения шехида Отечественной войны Ровшана Эйнуллаева.
Как передает муганское бюро Report, день рождения Ровшана, родившегося 14 февраля, отметила его семья и близкие.
Эйнуллаев Ровшан Эльшан оглу родился 14 февраля 2000 в селе Нариманкенд Биласуварского района. Окончил полную среднюю школу села.
С первого дня Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, Ровшан отправился на фронт. В ряде тяжелых боев в направлении Джебраила и Физули он проявил личную отвагу, вместе с товарищами уничтожив значительное количество живой силы и техники врага.
Одна из сложных операций по освобождению Физулинского района от врага стала для Ровшана Эйнуллаева последней.
Шехид был похоронен в сентябре прошлого года на кладбище села Нариманкенд.
За проявленную доблесть Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев наградил Ровшана Эйнуллаева медалями "За Родину" и за "За освобождение Физули" (посмертно).
Члены семьи, близкие и друзья шехида отметили его 21-летие у могилы. К могиле Ровшана Эйнуллаева возложили цветы и помолились за упокой его души.
Allah rəhmət eləsin!