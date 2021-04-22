Сегодня день рождения Национального героя Аллахверди Багирова

Ему удалось за три дня вызволить 1003 ходжалинцев из армянского плена

Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана, шехида Карабахской войны, футболиста и бывшего главного тренера футбольного клуба "Карабах" Аллахверди Багирова.

Как передает Report, сегодня Аллахверди Багирову исполнилось бы 75 лет.

Аллахверди Теймур оглу Багиров родился 22 апреля 1946 года в Агдаме. Среднее образование получил в агдамской школе № 1.

В 1988 году Аллахверди Багиров сыграл огромную роль в формировании первых добровольческих отрядов самообороны в Агдаме. Он мужественно сражался в боях с противником. Впервые именно Аллахверди Багиров водрузил флаг независимого Азербайджана в Агдаме.

1 октября 1991 года под командованием Аллахверди Багирова и его брата - Эльдара Багирова были сформированы воинские части в Агдаме.

В январе 1992 года табор под командованием Аллахверди Багирова разгромил живую силу и технику армянских оккупантов в селе Нахчыванлы, продвинулся со 150 бойцами до Аскеранской крепости, захватил высоты в селе Пирджамал, занял позиции напротив села Кятук.

За героизм, проявленный в ходе двухчасовой операции, Аллахверди Багиров был удостоен награды имени генерала Мухаммеда Асадова. В боях за село Аранзамин его отряд уничтожил 100 армянских солдат и взял в плен 10 солдат противника.

Когда стало известно о нападении армянских боевиков на Ходжалы 25-26 февраля 1992 года, каждый, кто мог, пытался пробиться к городу, чтобы спасти оставшихся там людей. Аллахверди Багиров сумел спасти немало жителей Ходжалы. Ему удалось за три дня вызволить 1003 ходжалинцев из армянского плена. Он периодически вел переговоры об обмене пленников. Аллахверди Багирову с большим трудом, но удалось вызволить из плена наших соотечественников.

12 июня 1992 года возвращаясь в штаб после проверки караульного поста, машина, в которой ехал Аллахверди Багиров, подорвалась на мине. Он и водитель погибли. Герой Карабахской войны Аллахверди Багиров похоронен в Агдаме.

На въезде в агдамский поселок Гузанлы установлен барельеф героя.

Указом президента Азербайджанской Республики № 476 от 24 февраля 1993 года Багиров Аллахверди Теймур оглу посмертно был удостоен звания "Национальный герой Азербайджана". Позже указом Гейдара Алиева Аллахверди Багиров был награжден медалью "Золотая Звезда".

Агдамский район был освобожден от оккупации 20 ноября 2020 года. В том же месяце дети Национального героя впервые за 28 лет посетили могилу отца.

Дочери шехида - капитан медицинской службы Государственной пограничной службы (ГПС) Айнур Багирова и полковник-лейтенант Зумруд Багирова были безмерно рады долгожданному возвращению на агдамскую землю.