Сегодня - День города Зангилан

12:56

Сегодня, 20 октября - День города Зангилан.

Как сообщает Report, этот день в Азербайджане отмечается впервые.

Согласно распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым 31 июля этого года, день Зангилана будет ежегодно торжественно отмечаться 20 октября. Эта знаменательная дата связана с освобождением города от оккупации.

20 октября 2020 года президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу объявил об освобождении города Зангилана и еще 6 сел района - Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хакари, Шарифан и Муганлы.

20 октября были также освобождены села Дордчинар, Кюрдлер, Йухары Абдуррахманлы, Гаргабазар, Ашагы Вейселли, Йухары Айбасанлы Физулинского, Сафарша, Хасангайды, Фуганлы, Имамбаги, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли Джебраильского и Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли и Чинарлы Ходжавендского районов. На всех освобожденных территориях был водружен трехцветный флаг Азербайджана.

Бои за Зангилан, увенчавшиеся победой Азербайджанской армии, - очередная славная страница в истории нашей страны и боевых операций на южном фронте вдоль реки Араз.

Согласно распоряжениям главы государства от 25 декабря 2020 года и 24 июня 2021 года группе отличившихся в боях военнослужащих была присвоена медаль "За освобождение Зангилана". Они были награждены за личное мужество и отвагу, проявленные в ходе освобождения района от оккупации.

23 декабря 2020 года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденный от оккупации Зангиланский район. Верховный главнокомандующий поднял в Зангилане государственный флаг Азербайджана.

После освобождения Зангилана параллельно с разминированием продолжаются строительно-восстановительные работы, на территории района успешно ведется создание инфраструктуры. Неслучайно жизнь уже вернулась в Зангилан. Именно с этого района началось возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории. С 2022 года началось возвращение бывших вынужденных переселенцев в Агалы, восстановленное на основе концепции "умное село". Переселение жителей на родную землю началось с июля прошлого года.

26 апреля 2021 года президентом Ильхамом Алиевым был заложен фундамент первого проекта "умное село", охватывающего Агалы 1, 2 и 3 Зангиланского района. 27 мая 2022 года уже было открыто "умное село" Агалы-1. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии.

Кроме того, на территории района открыт аэропорт, которому присвоен статус международного. Это первый аэропорт, построенный в Восточном-Зангезурском экономическом районе Азербайджана и второй на освобожденных от оккупации территориях. До этого был введен в эксплуатацию международный аэропорт Физули. Еще один аэропорт на освобожденных территориях строится в Лачынском районе.

28 сентября 2023 года президент Ильхам Алиев посетил Зангиланский район. Глава государства заложил фундамент сел Алыбейли, Зангилан, 2-го, 3-го и 4-го жилых комплексов и детского сада на 160 мест. Кроме того, президент ознакомился с работой, проделанной в городской мечети Зангилана, принял участие в открытии комплекса Зангиланского Конгресс-центра и гидроэлектростанции “Джахангирбейли”.

29 сентября в Зангилане азербайджанский лидер принял участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством" в рамках мероприятий "Неделя градостроительства 2023", проводимых при сотрудничестве Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики.

6 октября возле поселка Агбенд Зангиланского района в рамках "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Исламской Республики Иран" заложен фундамент автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры, начались строительные работы.

Зангиланский район расположен в южной части Карабаха на границе с Ираном. Население района площадью 707 квадратных км до оккупации составляло в 1993 году - 39 тыс. Территория района расположена во внутренней части южной стороны Малого Кавказа.

На территории района в основном умеренно-теплый климат. Здесь протекают реки Араз, Охчучай, Хакари и Баситчай, ресурсы которых использовались для домашнего и сельского хозяйств и в других областях. Тут же добывали строительный камень, известняк-сырец, золото, черный мрамор и др. полезные ископаемые.

Зангиланский район был оккупирован вооруженными силами Армении 30 октября 1993 года. На момент оккупации помимо райцентра с одноименным названием, здесь располагались 5 поселков и 79 деревень. В результате 27-летней оккупации богатства Зангилана были разграблены, инфраструктура полностью уничтожена, населенные пункты подверглись вандализму, дома, исторические памятники полностью разрушены, сады и леса вырублены.