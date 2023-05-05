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Сданы в эксплуатацию узловая подстанция "Гадрут" и Центр управления

Сданы в эксплуатацию узловая подстанция "Гадрут" и Центр управления 5 мая были сданы в эксплуатацию узловая подстанция "Гадрут" и Центр управления.
Карабах
5 мая 2023 г. 21:16
Сданы в эксплуатацию узловая подстанция Гадрут и Центр управления

5 мая были сданы в эксплуатацию узловая подстанция "Гадрут" и Центр управления.

Как сообщает Report, в церемонии открытия принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Председатель Открытого акционерного общества Вугар Ахмедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Отметим, что фундамент узловой подстанции "Гадрут" был заложен 9 октября 2021 года президентом Ильхамом Алиевым.

Было сообщено, что новая 35/04-киловольтная узловая подстанция "Гадрут" мощностью 2x1600 kVA, входящая в 35-киловольтную кольцевую схему электроснабжения, созданную между подстанциями "Шукюрбейли", "Гадрут" и "Шуша", обеспечит потребности в электроэнергии инфраструктуры различного назначения, которая будет создана в поселке Гадрут. Кроме того, новая узловая подстанция обеспечит надежность и бесперебойность электроснабжения части Ходжавендского района, Шуши и прилегающих к ней территорий.

Создание на подстанции Центра цифрового управления электросетями гарантирует обеспечение непрерывного контроля за процессом распределения электроэнергии, энергоэффективность, бесперебойную подачу электроэнергии и повышение ее качества. При необходимости с помощью узловой подстанции "Гадрут" можно будет снабжать электроэнергией также Джебраильский, Губадлинский, Зангиланский районы.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие подстанцию.

Было отмечено, что в Учебно-образовательном комплексе предусмотрены все необходимые условия для проведения международных мероприятий.

В Региональном учебном центре комплекса планируются подготовка с участием местных и зарубежных инструкторов квалифицированных кадров в области электроэнергетики, разработка правил применения и эксплуатации возобновляемых источников энергии, приобретение профессиональных навыков, проведение тренингов в реальных рабочих условиях и организация соревнований в мастерстве. Центр состоит из учебно-образовательного зала и учебного полигона. Учебный зал предназначен для наглядной демонстрации сфер применения, перспективного развития и преимуществ модели современной 35/0,4-киловольтной сети, 35-и 0,4-киловольтных фибер-оптических кабелей, композитных стекловолокнистых опор. Здесь также на специальных опорах установлены используемые в сети элементы и принадлежности.

Составлена также реальная действующая модель применения источников "зеленой" энергии (действующие установки солнечной и ветряной энергии) на освобожденных от оккупации территориях, предусмотрено ее использование в тренингах по просвещению как персонала, так и в дальнейшем – активных потребителей. Кроме того, представлены электронный уголок и стенды наглядных пособий, отражающие исторические достижения в области электроэнергетики, современные учетные приборы (счетчики SMS, Smart, NFC) и современная техника безопасности, плакаты управления.

Было подчеркнуто, что полигон международных мероприятий является технологической территорией, предназначенной для состязаний в профессиональном мастерстве и наглядной демонстрации современных технологий. Вместе с тем на полигоне планируются сооружение, эксплуатация установок солнечной и ветряной энергии и создание учебной зоны BИЭ. На учебном полигоне предусмотрено размещение модели современной сети, используемой в реальных рабочих условиях, элементов "зеленой" энергии (источников солнечной и ветряной энергии) и макетов инновационных проектов. Полигон также предоставит широкие возможности для проведения международных состязаний в профессиональном мастерстве, занятий по электротехнике и наглядной демонстрации обмена опытом по различным направлениям.

Созданный здесь Региональный логистический центр предназначен для транспортировки, ремонта и хранения требуемых по региону транспорта, специальной техники, товаров и материалов. Цель заключается в своевременной доставке на территорию требуемых технических средств и содержании их в рабочем состоянии.

На участке обслуживания трансформаторов будут осуществляться ремонт, наладка и оснащение современными приборами силовых трансформаторов, применяемых в современных распределительных сетях.

Центральная лаборатория предусмотрена для тестирования, испытаний, диагностики счетчиков smart, кабелей, изоляторов, установок и оборудования.

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Версия на английском языке Hadrut junction substation, Digital Management Center inaugurated
Версия на азербайджанском языке Фото“Hadrut” qovşaq yarımstansiyası və İdarəetmə Mərkəzi istifadəyə verilib

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