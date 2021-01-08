Саперы очистили почти 440 гектаров территории в Нагорном Карабахе

За сутки российские саперы очистили 5 гектаров территории

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство РФ.

Отмечается, что за сутки российские саперы очистили 5 гектаров территории, обнаружили и вывезли на уничтожение 1 105 взрывоопасных предметов.

"С 23 ноября 2020 года за время проведения операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил очищено от неразорвавшихся боеприпасов почти 440 гектаров территории, около 165 километров дорог, 618 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта, обезврежено 21 755 взрывоопасных предметов", - информируют в минобороны РФ.

В ходе разминирования российские миротворцы применяют современные робототехнические комплексы, обнаруженные взрывоопасные предметы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне или на месте с обеспечением всех мер безопасности.