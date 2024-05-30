Самир Поладов: Карабахский регион загрязнен порядка 1,5 млн мин и остатков взрывоопасных предметов

По приблизительным оценкам, Карабахский регион серьезно пострадал от наличия почти 1,5 миллионов наземных мин и остатков взрывоопасных предметов.

По приблизительным оценкам Карабахский регион серьезно пострадал от наличия почти 1,5 миллионов наземных мин и остатков взрывоопасных предметов.

Как передает Report, об этом заявил заместитель главы правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Самир Поладов в ходе панельной сессии международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" в Зангилане.

"Взрывы наземных мин приводят к выбросу загрязняющих веществ, таких как CO2, SO2 и другие, что приводит к загрязнению воздуха, кислотным дождям и засухе",- сказал он.