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Самир Поладов: Карабахский регион загрязнен порядка 1,5 млн мин и остатков взрывоопасных предметов

Самир Поладов: Карабахский регион загрязнен порядка 1,5 млн мин и остатков взрывоопасных предметов По приблизительным оценкам, Карабахский регион серьезно пострадал от наличия почти 1,5 миллионов наземных мин и остатков взрывоопасных предметов.
Карабах
30 мая 2024 г. 12:02
Самир Поладов: Карабахский регион загрязнен порядка 1,5 млн мин и остатков взрывоопасных предметов

По приблизительным оценкам Карабахский регион серьезно пострадал от наличия почти 1,5 миллионов наземных мин и остатков взрывоопасных предметов.

Как передает Report, об этом заявил заместитель главы правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Самир Поладов в ходе панельной сессии международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" в Зангилане.

"Взрывы наземных мин приводят к выбросу загрязняющих веществ, таких как CO2, SO2 и другие, что приводит к загрязнению воздуха, кислотным дождям и засухе",- сказал он.

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Версия на английском языке Samir Poladov: Karabakh region contaminated with around 1.5 million mines and explosive remnants
Версия на азербайджанском языке Samir Poladov: Qarabağ regionu 1,5 milyona yaxın mina və partlayıcı qalıqlarla çirklənib

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