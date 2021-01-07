Самир Нуриев: Начата работа по подготовке Генплана города Шуша

"В первую очередь, были сделаны ортофотоснимки города Шуша и продолжены топографические работы"

"Господин президент, в числе большой группы, которую вы направили в Шушу, были специалисты по градостроительству, и началась работа по подготовке Генерального плана города Шуша".

Как сообщает Report, об этом заявил глава Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев во время выступления на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года под председательством президента Ильхама Алиева.

"В первую очередь, были сделаны ортофотоснимки города Шуша и продолжены топографические работы. В то же время при осмотре территорий уделяется внимание вопросу оценки нанесенного ущерба. Текущая ситуация оценивается и документируется", - сказал С.Нуриев.