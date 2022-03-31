Сами Аль Хадж: Совершенное в Агдаме - это преступление против человечности

Агдам сильно загрязнен минами, что является преступлением против человечности.

Агдам сильно загрязнен минами, что является преступлением против человечности.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра общественных свобод и прав человека медиасети "Аль-Джазира" Сами Аль Хадж в Агдаме.

По его словам, такие действия запрещены на международном уровне.

"Сегодня мы прибыли в Агдам, чтобы стать свидетелями проводимых Азербайджаном работ по очистке и разминированию этих территорий, чтобы потом сюда смогли вернуться вынужденные переселенцы", - заявил Сами Аль Хадж.

Cегодня в освобожденный от армянской оккупации Агдам прибыли участники международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

С 31 марта по 1 апреля при совместной организационной поддержке Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Программы развития ООН (UNDP) проходит гибридное мероприятие на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития", на которое собрались в целом около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализированных в области разминирования из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др.