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Сами Аль Хадж: Совершенное в Агдаме - это преступление против человечности

Сами Аль Хадж: Совершенное в Агдаме - это преступление против человечности Агдам сильно загрязнен минами, что является преступлением против человечности.
Карабах
31 марта 2022 г. 12:52
Сами Аль Хадж: Совершенное в Агдаме - это преступление против человечности

Агдам сильно загрязнен минами, что является преступлением против человечности.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра общественных свобод и прав человека медиасети "Аль-Джазира" Сами Аль Хадж в Агдаме.

По его словам, такие действия запрещены на международном уровне.

"Сегодня мы прибыли в Агдам, чтобы стать свидетелями проводимых Азербайджаном работ по очистке и разминированию этих территорий, чтобы потом сюда смогли вернуться вынужденные переселенцы", - заявил Сами Аль Хадж.

Cегодня в освобожденный от армянской оккупации Агдам прибыли участники международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

С 31 марта по 1 апреля при совместной организационной поддержке Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Программы развития ООН (UNDP) проходит гибридное мероприятие на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития", на которое собрались в целом около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализированных в области разминирования из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др.

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Версия на английском языке Sami Al-Haj: What happened in Aghdam is a crime against humanity
Версия на азербайджанском языке Sami Əl Həcc: "Ağdamda törədilənlər bəşəriyyətə qarşı cinayətdir"

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