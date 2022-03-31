Сами Аль Хадж: Совершенное в Агдаме - это преступление против человечности

Агдам сильно загрязнен минами, что является преступлением против человечности.
Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра общественных свобод и прав человека медиасети "Аль-Джазира" Сами Аль Хадж в Агдаме.
По его словам, такие действия запрещены на международном уровне.
"Сегодня мы прибыли в Агдам, чтобы стать свидетелями проводимых Азербайджаном работ по очистке и разминированию этих территорий, чтобы потом сюда смогли вернуться вынужденные переселенцы", - заявил Сами Аль Хадж.
Cегодня в освобожденный от армянской оккупации Агдам прибыли участники международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".
С 31 марта по 1 апреля при совместной организационной поддержке Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Программы развития ООН (UNDP) проходит гибридное мероприятие на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития", на которое собрались в целом около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализированных в области разминирования из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др.