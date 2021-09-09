Сайт Госзакупок России исправил свою ошибку

На сайте Госзакупок Российской Федерации внесено изменение в связи с «Республикой Нагорный Карабах».

На сайте Госзакупок Российской Федерации внесено изменение в связи с «Республикой Нагорный Карабах».

Как сообщает российское бюро Report, теперь в заявке указано оказание услуг по организации и проведению комплексного обслуживания казарменно-жилищного фонда военных городков МО РФ, расположенных за пределом Российской Федерации.

Как сообщается, помимо этого в разделе “Условия контракта” местом назначения указана Республика Азербайджан. Ранее в документе была указана несуществующая “Республика Нагорный Карабах”.