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Сабина Алиева: Сотни азербайджанцев стали инвалидами в плену у армян

Сабина Алиева: Сотни азербайджанцев стали инвалидами в плену у армян Армения грубо нарушает международное право, многие граждане Азербайджана пропали без вести в результате военной агрессии этой страны.
Карабах
30 августа 2021 г. 12:11
Сабина Алиева: Сотни азербайджанцев стали инвалидами в плену у армян
Сабина Алиева
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Армения грубо нарушает международное право, многие граждане Азербайджана пропали без вести в результате военной агрессии этой страны.

По сообщению Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

По ее словам, сотни азербайджанцев стали инвалидами в результате нанесенных им физических и психических травм во время нахождения в плену у армян:

"Являясь омбудсменом Азербайджана, я в течение 44-дневной войны держала в центре внимания вопрос, связанный с пленными и заложниками. Я навещала армянских военнопленных, они выразили удовлетворение условиями содержания, поблагодарили Азербайджанское государство".

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Версия на английском языке Ombudsman: "Different disability groups have been assigned to hundreds of Azerbaijanis because of being traumatized in Armenian captivity"
Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva: "Yüzlərlə azərbaycanlıya erməni əsirliyində aldığı fiziki və psixi travmalar nəticəsində müxtəlif əlillik qrupları təyin edilib"

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