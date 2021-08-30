Сабина Алиева: Сотни азербайджанцев стали инвалидами в плену у армян

Армения грубо нарушает международное право, многие граждане Азербайджана пропали без вести в результате военной агрессии этой страны.

Армения грубо нарушает международное право, многие граждане Азербайджана пропали без вести в результате военной агрессии этой страны.

По сообщению Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

По ее словам, сотни азербайджанцев стали инвалидами в результате нанесенных им физических и психических травм во время нахождения в плену у армян:

"Являясь омбудсменом Азербайджана, я в течение 44-дневной войны держала в центре внимания вопрос, связанный с пленными и заложниками. Я навещала армянских военнопленных, они выразили удовлетворение условиями содержания, поблагодарили Азербайджанское государство".