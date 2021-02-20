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Русские семьи Азербайджана обратились в ММ для возвращения в Карабах

Русские семьи Азербайджана обратились в ММ для возвращения в Карабах Две молоканские семьи из Краснодарского края, и две семьи из азербайджанского села Русские Борисы обратились с желанием вернуться в Тертерский район
Карабах
20 февраля 2021 г. 14:02
Русские семьи Азербайджана обратились в ММ для возвращения в Карабах

В Милли Меджлис Азербайджана поступают заявления от русских семей, которые хотят вернуться на освобожденные земли Карабаха.

Как сообщает Report, об этом депутат парламента, председатель Русской общины Михаил Забелин рассказал в ходе телемоста Москва-Баку на тему: "Первый визит российских парламентариев в Нагорный Карабах", который состоялся в пресс-центре информационного агентства "Национальная Служба Новостей".

По словам депутата, к нему обращаются русские семьи, которые желают вернуться в свои дома на освобождённых территориях в Карабахе. Две молоканские семьи из Краснодарского края, и две семьи из азербайджанского села Русские Борисы обратились с желанием вернуться в Тертерский район, где они раньше проживали и были изгнаны оттуда армянскими вооруженными формированиями. М.Забелин с сожалением отметил, что это село в Тертерском районе полностью разрушено во время оккупации.

Парламентарий завил, что азербайджанцы 30 лет ждали, когда наконец будут возвращены азербайджанские территории, захваченные армянскими вооруженными силами. Он напомнил, что сотни русских ребят воевали за освобождение своих земель в составе Азербайджанской армии. Среди них есть и погибшие, которых мы чтим. "Наш Президент неоднократно подчеркивал, что мы хотели бы мирным путем решить этот затянувшийся конфликт. Сейчас в зоне Нагорного Карабаха очень сложная обстановка, поскольку люди хотят вернуться, но обстановка осложняется тем, что идет процесс разминирования территорий. В процессе разминирования гибнут люди. К сожалению, армянская сторона не предоставляет нам достоверные карты минирования поселков, городов. Это показывает, что они минировали эти территории хаотично", - сказал М.Забелин.

Депутат Милли Меджлиса также указал на то, что армяне после Второй карабахской войны, покидая оккупированные земли сжигали и разрушали дома, многие из которых принадлежали когда-то азербайджанцам. "Армяне разрушали эти дома, вырубали леса и древесину от этой вырубки увозили в Армению…Президент Азербайджана неоднократно заявлял, что мы готовы принять всех армянских беженцев, которые в последнее время покинули территорию Нагорного Карабаха, и что они будут мирно сосуществовать на этих территориях вместе с азербайджанским населением. Но, к сожалению, армянская сторона заявляет, что они не готовы к этому", - отметил парламентарий.

Затрагивая тему агрессивных заявлений о реваншизме некоторых армянских политиков, депутат отметил роль России в искоренении таких тенденций.

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Версия на английском языке Russian families of Azerbaijan applied to parliament for return to Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı rus ailələri Qarabağa qayıtmaq üçün parlamentə müraciət edib

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