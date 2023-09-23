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Русская община Азербайджана поддерживает скорейшую реинтеграцию армянского населения Карабаха

Русская община Азербайджана поддерживает скорейшую реинтеграцию армянского населения Карабаха Русская община Азербайджана всецело поддерживает старания руководства страны, направленное на скорейшую реинтеграцию армянского населения Карабаха в мультинациональное азербайджанское общество.
Карабах
23 сентября 2023 г. 09:46
Русская община Азербайджана поддерживает скорейшую реинтеграцию армянского населения Карабаха

Русская община Азербайджана всецело поддерживает старания руководства страны, направленное на скорейшую реинтеграцию армянского населения Карабаха в мультинациональное азербайджанское общество.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

Антитеррористические мероприятия в Карабахе и встреча между представителями Президента Азербайджана и представителями жителей Карабаха армянского происхождения 21 сентября, в городе Евлах, положили конец многолетнему конфликту, отмечается в заявлении.

Уже на следующий день по просьбе представителей армянских жителей Карабаха, в контексте обсуждения социальных и гуманитарных вопросов, по дороге Агдам-Ханкенди были отправлены 2 грузовика с различными продуктами питания и средствами гигиены, а также 2 автомобиля с хлебом.

"Мы – русское население Азербайджана, уверены, что социально-экономический план реинтеграции армян Карабахского региона полностью соответствуют всем правам и нормам конституции Республики. Азербайджан традиционно мультинациональная, мультикультурная страна, где в мире и согласии проживают многие этнические группы. На протяжении всей нашей истории у нас всегда был мир между всеми народами, которые населяют нашу страну, независимо от национальности и вероисповедания. Настало время для мира, развития и процветания всего Южного Кавказа", - говорится в заявлении общины.

Отмечается, что доблестная армия Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, продемонстрировала на поле боя истинный героизм и патриотизм, освободив армянское население Карабаха от военной хунты преступников, насильно удерживавших власть на протяжении многих лет. "Мы всегда будем помнить наших героев, отдавших жизнь за Родину. К сожалению, в ходе антитеррористических мероприятий у нас были шехиды. Русская община выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым. Мы также выражаем соболезнования семьям погибших российских миротворцев, отдавших свои жизни за установление мира в регионе и искренне надеемся на то, что впредь, мир восстановлен навечно", - заявили в общине.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Rus İcması Qarabağın erməni əhalisinin reinteqrasiyasını dəstəkləyir
Версия на английском языке Russian community of Azerbaijan supports speedy reintegration of Armenian population of Karabakh

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