Русская община Азербайджана поддерживает скорейшую реинтеграцию армянского населения Карабаха

Русская община Азербайджана всецело поддерживает старания руководства страны, направленное на скорейшую реинтеграцию армянского населения Карабаха в мультинациональное азербайджанское общество.

Русская община Азербайджана всецело поддерживает старания руководства страны, направленное на скорейшую реинтеграцию армянского населения Карабаха в мультинациональное азербайджанское общество.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

Антитеррористические мероприятия в Карабахе и встреча между представителями Президента Азербайджана и представителями жителей Карабаха армянского происхождения 21 сентября, в городе Евлах, положили конец многолетнему конфликту, отмечается в заявлении.

Уже на следующий день по просьбе представителей армянских жителей Карабаха, в контексте обсуждения социальных и гуманитарных вопросов, по дороге Агдам-Ханкенди были отправлены 2 грузовика с различными продуктами питания и средствами гигиены, а также 2 автомобиля с хлебом.

"Мы – русское население Азербайджана, уверены, что социально-экономический план реинтеграции армян Карабахского региона полностью соответствуют всем правам и нормам конституции Республики. Азербайджан традиционно мультинациональная, мультикультурная страна, где в мире и согласии проживают многие этнические группы. На протяжении всей нашей истории у нас всегда был мир между всеми народами, которые населяют нашу страну, независимо от национальности и вероисповедания. Настало время для мира, развития и процветания всего Южного Кавказа", - говорится в заявлении общины.

Отмечается, что доблестная армия Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, продемонстрировала на поле боя истинный героизм и патриотизм, освободив армянское население Карабаха от военной хунты преступников, насильно удерживавших власть на протяжении многих лет. "Мы всегда будем помнить наших героев, отдавших жизнь за Родину. К сожалению, в ходе антитеррористических мероприятий у нас были шехиды. Русская община выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым. Мы также выражаем соболезнования семьям погибших российских миротворцев, отдавших свои жизни за установление мира в регионе и искренне надеемся на то, что впредь, мир восстановлен навечно", - заявили в общине.