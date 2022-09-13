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Русская община Азербайджана осуждает действия руководства Армении

Русская община Азербайджана осуждает действия руководства Армении Русская община Азербайджана осуждает действия руководства Армении и призывает международное сообщество к срочным действиям.
Карабах
13 сентября 2022 г. 18:36
Русская община Азербайджана осуждает действия руководства Армении

Русская община Азербайджана осуждает действия руководства Армении и призывает международное сообщество к срочным действиям.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном общиной заявлении в связи с очередной провокацией Армении на границе с Азербайджаном.

"Такое поведение неприемлемо в период, когда стороны ведут переговоры о подписании мирного соглашения при посредничестве России и Европейского Союза. Затягивание руководством Армении процесса подписания этого договора, а также начала демаркации и делимитации границ, приводит к возникновению подобных ситуаций", - говорится в заявлении общины.

Отмечается, что целью провокации была попытка дестабилизировать ситуацию в регионе, не допустить подписания мирного соглашения и реализации новых транспортных проектов.

В общине заявили, что учинив очередную провокацию на границе, руководство Армении не стыдится обращаться в ОДКБ с просьбой о помощи: "В нашем заявлении мы обращаемся к мировому сообществу и руководству Российской Федерации, чей миротворческий контингент на данный момент дислоцирован в Карабахе, с просьбой призвать руководство Армении к соблюдению всех договоренностей и прекращению всех военных провокаций в регионе".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Rus İcması Ermənistan rəhbərliyinin hərəkətlərini pisləyir
Версия на английском языке Russian community of Azerbaijan condemns Armenian leadership’s actions

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