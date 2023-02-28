Руслан Мурадов: На автомагистрали Агдам-Хиндарх-Агджабеди могут быть мины-сюрпризы

На автомагистрали Агдам-Хиндарх-Агджабеди могут быть мины-сюрпризы.

На автомагистрали Агдам-Хиндарх-Агджабеди могут быть мины-сюрпризы.

Как передает командированный в Агдам сотрудник Report, об этом сообщил руководитель операционного подразделения компании Safe Point Руслан Мурадов.

По его словам, на автомобильной дороге Агдам-Хиндарх-Агджабеди продолжаются операции по разминированию: "По указанию президента Ильхама Алиева дорога должна быть очищена и введена в эксплуатацию. Длина дороги составляет 7,5 км. В результате нетехнических исследований мы начали с опасного сектора - деревни Афатлы. А это 25 гектаров. Это долгий и опасный процесс. До сих пор были обнаружены противотанковые мины - TM62, П3 и П2, а также противопехотные мины ПМД и ПМ. Мин-сюрпризов мы не обнаружили. Но, судя по имеющейся у нас информации о местности, они вполне могут находиться на этой территории".