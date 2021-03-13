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Руководители СМИ и НПО посетили в Агдаме драмтеатр и мечеть

Руководители СМИ и НПО посетили в Агдаме драмтеатр и мечеть находящаяся в городе Агдам делегация посетила территорию, где располагается Агдамский драмтеатр, осмотрела здание, разрушенное армянскими вандалами
Карабах
13 марта 2021 г. 17:12
Руководители СМИ и НПО посетили в Агдаме драмтеатр и мечеть

По поручению президента Азербайджана группа руководителей местных медийных органов и НПО, блогеров и общественных активистов находятся в освобожденном от оккупации Агдамском районе.

Как передает участвующий в поездке корреспондент Report, находящаяся в городе Агдам делегация посетила территорию, где располагается Агдамский драмтеатр, осмотрела здание, разрушенное армянскими вандалами.

Руководители СМИ и НПО, блогеры и общественные активисты затем посетили агдамскую Джума-мечеть, прочитали молитвы.

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Версия на английском языке ФотоMass media and NGO representatives visit drama theater and mosque in Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоMedia və QHT rəhbərləri Ağdam Dram Teatrında olublar, məscidi ziyarət ediblər

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