Руководители СМИ и НПО посетили в Агдаме драмтеатр и мечеть

находящаяся в городе Агдам делегация посетила территорию, где располагается Агдамский драмтеатр, осмотрела здание, разрушенное армянскими вандалами

По поручению президента Азербайджана группа руководителей местных медийных органов и НПО, блогеров и общественных активистов находятся в освобожденном от оккупации Агдамском районе.

Как передает участвующий в поездке корреспондент Report, находящаяся в городе Агдам делегация посетила территорию, где располагается Агдамский драмтеатр, осмотрела здание, разрушенное армянскими вандалами.

Руководители СМИ и НПО, блогеры и общественные активисты затем посетили агдамскую Джума-мечеть, прочитали молитвы.