Министр: Азербайджан полон решимости продвигать вперед процесс восстановления территорий

Целенаправленное разрушение Агдама Арменией является частью политики национальной ненависти и нетерпимости в отношении Азербайджана.

Целенаправленное разрушение Агдама Арменией является частью политики национальной ненависти и нетерпимости в отношении Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов в ходе выступления глав дипломатических служб на мероприятии "Возрождение Агдама" в Агдаме.

Министр отметил, что сегодня в результате заботы президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой восстановление всех наших территорий, освобожденных от оккупации, в том числе и Агдама, находится в центре внимания. По его словам, несмотря на масштабы разрушений и угрозу противопехотных мин, Азербайджан полон решимости продвигать вперед процесс восстановления территорий, освобожденных от оккупации.