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Руководители медиа и НПО находятся в Агдаме

Руководители медиа и НПО находятся в Агдаме Руководителей медийных органов и НПО сопровождает помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев
Карабах
13 марта 2021 г. 15:58
Руководители медиа и НПО находятся в Агдаме

По поручению президента Азербайджана группа руководителей местных медийных органов и НПО, блогеров и общественных активистов находятся в освобожденном от оккупации Агдаме.

Как передает командированный в Агдам корреспондент Report, в городе Агдам они знакомятся с военными преступлениями, совершенными Арменией.

Руководители СМИ и НПО посетили резиденцию карабахского хана - Дворец Панах Али-хана и находящееся рядом с дворцом кладбище Имарет.

Руководителей медийных органов и НПО, блогеров и общественных активистов сопровождает помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Поездка продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMedia və QHT rəhbərləri Ağdam şəhərindədir

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