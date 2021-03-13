Руководители медиа и НПО находятся в Агдаме

Руководителей медийных органов и НПО сопровождает помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев

По поручению президента Азербайджана группа руководителей местных медийных органов и НПО, блогеров и общественных активистов находятся в освобожденном от оккупации Агдаме.

Как передает командированный в Агдам корреспондент Report, в городе Агдам они знакомятся с военными преступлениями, совершенными Арменией.

Руководители СМИ и НПО посетили резиденцию карабахского хана - Дворец Панах Али-хана и находящееся рядом с дворцом кладбище Имарет.

Руководителей медийных органов и НПО, блогеров и общественных активистов сопровождает помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Поездка продолжается.