Руководители медиа и НПО находятся в Агдаме

По поручению президента Азербайджана группа руководителей местных медийных органов и НПО, блогеров и общественных активистов находятся в освобожденном от оккупации Агдаме.
Как передает командированный в Агдам корреспондент Report, в городе Агдам они знакомятся с военными преступлениями, совершенными Арменией.
Руководители СМИ и НПО посетили резиденцию карабахского хана - Дворец Панах Али-хана и находящееся рядом с дворцом кладбище Имарет.
Руководителей медийных органов и НПО, блогеров и общественных активистов сопровождает помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Поездка продолжается.