Руководители действующих в Азербайджане НПО отправились в Агдам

Началась поездка руководителей действующих в Азербайджане неправительственных организаций (НПО) в освобожденный от оккупации город Агдам.

Началась поездка руководителей действующих в Азербайджане неправительственных организаций (НПО) в освобожденный от оккупации город Агдам.

Об этом Report сообщил один из председателей НПО Ниямеддин Ордуханлы.

Их сопровождают председатель Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки НПО Азай Гулиев и старший советник сектора по работе с НПО отдела по работе с НПО и коммуникации Администрации президента Азербайджана, заместитель председателя агентства Вюсал Гулиев.

Делегация ознакомится со зверствами и разрушениями, учиненными армянами в Агдаме на протяжении почти 30 лет.