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Руководители действующих в Азербайджане НПО отправились в Агдам

Руководители действующих в Азербайджане НПО отправились в Агдам Началась поездка руководителей действующих в Азербайджане неправительственных организаций (НПО) в освобожденный от оккупации город Агдам.
Карабах
16 августа 2021 г. 10:16
Руководители действующих в Азербайджане НПО отправились в Агдам
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Началась поездка руководителей действующих в Азербайджане неправительственных организаций (НПО) в освобожденный от оккупации город Агдам.

Об этом Report сообщил один из председателей НПО Ниямеддин Ордуханлы.

Их сопровождают председатель Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки НПО Азай Гулиев и старший советник сектора по работе с НПО отдела по работе с НПО и коммуникации Администрации президента Азербайджана, заместитель председателя агентства Вюсал Гулиев.

Делегация ознакомится со зверствами и разрушениями, учиненными армянами в Агдаме на протяжении почти 30 лет.

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Версия на английском языке Heads of NGOs functioning in Azerbaijan leave for Aghdam
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda fəaliyyət göstərən QHT rəhbərlərinin Ağdama səfəri başlayıb

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