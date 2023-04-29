Руководитель НПО: Взрыв мины в Тертере - теракт

"Взрыв мины в Тертере – это теракт, и мы в последние дни все чаще сталкиваемся с этими совершенными армянами актами".

"Взрыв мины в Тертере – это теракт, и мы в последние дни все чаще сталкиваемся с этими совершенными армянами актами".

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом журналистам заявил президент Международного фонда евразийской прессы Умуд Мирзаев, комментируя взрыв мины в Тертере.

У.Мирзаев напомнил, что в результате вчерашнего взрыва мины погибли три человека: "Детали инцидента ужасают. Эти территории в течение 30-летнего периода больше остальных были загрязнены минами. Аналогичная проблема наблюдается на всех территориях вдоль бывшей линии соприкосновения".

У.Мирзаев отметил, что за последние десять дней трижды происходили инциденты в связи с минами.

Напомним, что 28 апреля в результате взрыва противотанковой мины в Тертерском районе погибли сотрудники компании RPS Energy Ltd. - Сахават Гёзялов, 1981 года рождения, Надир Юсифов, 1982 года рождения, и Фарид Садиев, 1991 года рождения.

По факту в Тертерской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана.