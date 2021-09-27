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Руководитель ETIC: Горды быть первыми, кто посетил аэропорт Физули спустя столько лет

Руководитель ETIC: Горды быть первыми, кто посетил аэропорт Физули спустя столько лет "Мы горды тем, что смогли быть первыми, кто посетил Международный аэропорт Физули спустя столько лет".
Карабах
27 сентября 2021 г. 08:41
Руководитель ETIC: Горды быть первыми, кто посетил аэропорт Физули спустя столько лет

"Мы горды тем, что смогли быть первыми, кто посетил Международный аэропорт Физули спустя столько лет".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель Extreme Travelers International Congress( ETIC) Кожэ Шпорли.

"Впереди долгий день в Карабахе. Спасибо, что приняли нас здесь", - заявил К. Шпорли.

Руководитель ETIC добавил, что им хотелось бы больше узнать об истории конфликта и региона в целом.

27 сентября состоялся коммерческий испытательный полет в Международный аэропорт Физули. Группа всемирно известных международных путешественников прибыла в Физули. После посещения аэропорта Физули они также отправятся в Агдам и Шушу.

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Версия на английском языке ETIC chief: Proud to be first to visit Fuzuli airport after so many years

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